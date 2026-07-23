Uspeh študentov UP FVZ na nacionalnem tekmovanju Ecotrophelia Slovenija 2026

Študentki Ula Mencin in Ana Jančar sta na tekmovanju z izdelkom A’LA’VEG osvojili tretje mesto. Njuna inovativna začimbna mešanica predstavlja izdelek z zmanjšano vsebnostjo natrija, saj je 30 % natrija nadomeščenega z drugimi solmi in posušenimi začimbami. Študentske ekipe so tudi letos dokazale, da prihodnost agroživilstva soustvarjajo mladi z znanjem, ustvarjalnostjo in pogumom za inovacije.

Tekmovanje Ecotrophelia je del evropske pobude, ki spodbuja študente k razvoju prehranskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki so hkrati trajnostni, inovativni in tržno zanimivi. Udeleženci morajo svoj izdelek razviti do faze, primerne za prodajo, in pripraviti celovit poslovni načrt za njegovo trženje. Zmagovalna ekipa bo jeseni Slovenijo zastopala na evropskem finalu Ecotrophelia Europe, kjer se bodo pomerili najboljši študentski inovatorji s celotne celine.