Uspeh študentov UP FVZ na nacionalnem tekmovanju Ecotrophelia Slovenija 2026
Nacionalno tekmovanje Ecotrophelia Slovenija 2026, ki je namenjeno spodbujanju inovacij in trajnostnega razvoja v prehrambni industriji, je potekalo 23. junija 2026, v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije. Na tekmovanju so ponovno uspešno sodelovali tudi študenti UP FVZ programa Prehransko svetovanje – dietetika, pod mentorstvom doc. dr. Borisa Kovača.
Študentki Ula Mencin in Ana Jančar sta na tekmovanju z izdelkom A’LA’VEG osvojili tretje mesto. Njuna inovativna začimbna mešanica predstavlja izdelek z zmanjšano vsebnostjo natrija, saj je 30 % natrija nadomeščenega z drugimi solmi in posušenimi začimbami. Študentske ekipe so tudi letos dokazale, da prihodnost agroživilstva soustvarjajo mladi z znanjem, ustvarjalnostjo in pogumom za inovacije.
Tekmovanje Ecotrophelia je del evropske pobude, ki spodbuja študente k razvoju prehranskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki so hkrati trajnostni, inovativni in tržno zanimivi. Udeleženci morajo svoj izdelek razviti do faze, primerne za prodajo, in pripraviti celovit poslovni načrt za njegovo trženje. Zmagovalna ekipa bo jeseni Slovenijo zastopala na evropskem finalu Ecotrophelia Europe, kjer se bodo pomerili najboljši študentski inovatorji s celotne celine.