Uspešno zaključen projekt Histri 4.0 vabi na razstavo PUŠ LAB-irint na UP

V projektu je sodelovalo devet študentk in študentov 1. stopnje z Oddelka za vizualne umetnosti in oblikovanje UP PEF, Oddelka za arheologijo UP FHŠ ter UP Fakultete za management.

V projektu je sodelovalo devet študentk in študentov 1. stopnje z Oddelka za vizualne umetnosti in oblikovanje UP PEF, Oddelka za arheologijo UP FHŠ ter UP Fakultete za management. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Martine Blečić Kavur, asist. Dragane Sapanjoš in delovnega mentorja Matjaža Ristića iz Studia Matris so razvijali inovativne pristope k raziskovanju, vrednotenju in predstavljanju arheološke dediščine Histrov.

V petih mesecih so nastali 3D-modeli, digitalne interpretacije, animacije, videovsebine, dekorativni predmeti in komunikacijske rešitve, ki arheološko dediščino Histrov in širšega prostora predstavljajo na sodoben, dostopen in vključujoč način. Študenti so pri tem pridobili dragocene izkušnje interdisciplinarnega sodelovanja, uporabe digitalnih orodij ter povezovanja akademskega znanja z izzivi delovnega okolja.

Zaključne predstavitve sta se udeležila prof. dr. Tilen Žbona, umetniški vodja Univerze na Primorskem, in dr. Vesna Grahovac, vodja operacije PUŠ v delovno okolje iz Kariernega centra Univerze na Primorskem, ki sta zbrane tudi nagovorila. Govornika sta poudarila, da največja vrednost projekta ni zgolj v končnih izdelkih, temveč predvsem v procesu njihovega nastajanja. S tem se pomembno prispeva k razvoju kompetenc, hkrati pa se odpirajo nove možnosti za raziskovanje, (re)interpretacijo in promocijo znanja. Tilen Prelič, študent 3. letnika Vizualnih umetnosti in oblikovanja, je povedal, da so skozi projektno delo študenti razvijali kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost timskega sodelovanja ter povezovanja teoretičnega znanja s konkretnimi izzivi delovnega okolja.

Razstava je na voljo za ogled do vključno 18. 8. 2026 v avli Rektorata Univerze na Primorskem (Titov trg 4, Koper). Foto: UP Foto: UP

Ob zaključku dogodka so mentorji izrazili iskreno zahvalo vsem sodelujočim študentom za njihovo predanost, ustvarjalnost in odgovornost pri delu. Zahvala je bila namenjena tudi vsem sodelavcem UP PEF, ki so s svojim strokovnim in administrativnim prispevkom omogočili uspešno izvedbo projekta. Po uradnem delu je sledilo neformalno druženje.

Razstava bo na ogled do vključno 18. 8. 2026 v avli Rektorata Univerze na Primorskem (Titov trg 4, Koper).