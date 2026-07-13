V arheološkem parku obeležili izid priložnostne poštne znamke in odprli razstavo

Prorektor za znanstveno-raziskovalno delo UP, prof. Dr. Štefko Miklavič; dr. Peter Suhadolc, predstavnik Filatelistične zveze, ki je prisotne pozdravil tudi v imenu Pošte Slovenije ter župan Občine Izola, gospod Milan Bogatič

Zbranim sta dobrodošlico v parku izrazila tako prorektor za znanstveno-raziskovalno delo UP, prof. Dr. Štefko Miklavič kot župan Občine Izola, gospod Milan Bogatič, ki sta v nagovorih poudarila pomen odličnega in zglednega sodelovanja občine in univerze pri ne le ohranjanju kulturne dediščine, temveč tudi izobraževanju, predstavljanju ter širjenju zavedanja o njenem vplivu na sedanjost.

Znamko in razglednico je nato predstavil dr. Peter Suhadolc, predstavnik Filatelistične zveze, ki je prisotne pozdravil tudi v imenu Pošte Slovenije, predstavil pa pomen izdaj namenskih poštnih znamk tako za zbiratelje kot njihove motive ter izpostavil pomen filatelije pri ohranjanju, promociji in prepoznavnosti kulturne dediščine.

Razstavo Euromed Postal 2014-2026 si lahko do konca avgusta ogledate v Mestni knjižnici Izola Foto: UP Foto: UP

Po nagovorih so obiskovalci najprej na vodenem ogledu odkrivali park in še posebno mozaik, ki krasi znamko – po parku jih je popeljal Andrej Preložnik, strokovni sodelavec Arheološkega parka Simonov zaliv. Sledilo je odprtje razstave Euromed Postal 2014–2026. Ta je bila slovesno odprta in predstavljena v parku, po njej pa je obiskovalce spremil filatelist, gospod Gorazd Budal. Iz parka se sedaj seli v Mestno knjižnico Izola, kjer bo na ogled do konca avgusta.

Obiskovalci so lahko na dan predstavitve znamke tudi oddali razglednice z uporabo priložnostnega žiga prvega dne Pošte Izola.

Arheološki Park Simonov zaliv si do konca avgusta lahko ogledate vsak četrtek in soboto med 16.00 in 20.00 uro. Za vodene oglede so potrebne predprijave na ap.simonovzaliv@upr.si, kjer vas bo čakala tudi knjižnica na plaži.

Priložnostna poštna znamka Pošte Slovenije je nastala v okviru mednarodne pobude Euromed Postal, ki države Sredozemlja povezuje z izdajo znamk na skupno izbrano temo Foto: UP Foto: UP

Mozaik, ujet v poštno znamko

Poštne znamke že več kot stoletje pripovedujejo tudi zgodbe o naravni in kulturni dediščini, pomembnih osebnostih ter zgodovinskih dogodkih posameznih držav. Tokrat je del take zgodbe postal mozaik iz Arheološkega parka Simonov zaliv.

Priložnostna poštna znamka Pošte Slovenije je nastala v okviru mednarodne pobude Euromed Postal, ki države Sredozemlja povezuje z izdajo znamk na skupno izbrano temo. Letošnja tema je posvečena tradicionalnim mozaikom Sredozemlja, zato slovensko izdajo krasi motiv mozaika iz rimske obmorske vile v Simonovem zalivu pri Izoli.

Rimska vila, zgrajena v 1. stoletju pr. n. št., je sodila med najpomembnejše obmorske vile severnega Jadrana. Obsegala je pristanišče, gospodarski del in razkošen rezidenčni kompleks, v katerem so bili nekateri prostori okrašeni z imenitnimi mozaiki iz belih in črnih kamnitih teser. Na znamki je upodobljen detajl pletenice, ki je obrobljala enega izmed mozaičnih tlakov. Njegova prefinjena geometrijska zasnova odraža mojstrstvo antičnih obrtnikov ter estetske vrednote rimskega časa. Danes so ostanki vile del Arheološkega parka Simonov zaliv, ki deluje v okviru Centra znanosti Univerze na Primorskem. Park obiskovalcem omogoča edinstveno doživetje antične dediščine in predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč rimskega obdobja v Sloveniji.

Poštna znamka in priložnostna razglednica nista le filatelistična izdelka, temveč tudi ambasadorja slovenske kulturne dediščine. S svojo potjo preko pisem in filatelističnih zbirk prenašata zgodbo Simonovega zaliva daleč preko meja Slovenije ter opominjata, da je kulturna dediščina most med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

Pošta Slovenije in Filatelistična zveza

Arheološki Park Simonov zaliv si do konca avgusta lahko ogledate vsak četrtek in soboto med 16.00 in 20.00 uro. Za vodene oglede so potrebne predprijave na ap.simonovzaliv@upr.si Foto: UP Foto: UP

Več o mozaiku iz vile arheološkega parka

Po rimski zasedbi Istre je veliko tamkajšnje plodne zemlje pripadlo veleposestvom v lasti bogatih in vplivnih Rimljanov. Še posebno v priobalnem pasu so bile na gosto posejane ville maritime - obmorske vile. Razen gospodarske so imele le-te tudi rezidencialno vlogo; lastniki so se z družino in gosti poleti vanje radi zatekali pred mestno soparo in vročino.

Ena od najlepših vil ob slovenski obali je v prvem stoletju pred našim štetjem zrasla v Simonovem zalivu pri Izoli. Vključevala je rodovitne obdelovalne površine, dobro zavarovano pristanišče ter bivalni kompleks na rtiču s čudovitimi razgledi na klife, morske širjave in alpske vršace. Njeni prestižni prostori so bili tlakovani z mozaiki, po tedanji modi večinoma okrašenimi z geometrijskimi vzorci v kombinaciji belih in črnih kamnitih teser. Enega od njih je obrobljala pletenica, detajl katere prikazuje znamka. S svojo izčiščeno obliko in kakovostno izvedbo izpričuje tako mojstrstvo obrtnika, kot prefinjen okus naročnika.

Lokalni prebivalci so se od nekdaj zavedali ostankov vile, skritih pod morsko gladino in njivami. V opisih Izole so prvič omenjeni v 16. stoletju, prvih izkopavanj pa so bili deležni pred dobrimi sto leti. Danes so raziskana območja vključena v arheološki park, prezentirani mozaiki pa so ena od njegovih ključnih zanimivosti.

Andrej Preložnik, arheolog, strokovni sodelavec Arheološkega parka Simonov zaliv