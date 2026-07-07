Z razglednico narišimo nasmeh na obraze oseb z demenco

Z razglednico srčnosti narišimo nasmeh na obraze oseb z demenco

Poletni meseci lahko osamljenost še bolj potisnejo v ospredje. Kako lahko kot družba ukrepamo?

"Tudi letos imamo priložnost, da to spremenimo s pošiljanjem razglednic. Z eno samo razglednico lahko v domove za starejše, na oddelke za demenco prinesemo veselje, radost, srečo. Obolelim za demenco, njihovim svojcem in vsem, ki skrbijo zanje, s tem sporočimo, da niso pozabljeni."

Osrednji motiv razglednic, ki jih vi letos pošiljate, je jadrnica. Kakšen pomen se skriva za tem?

"Demenco vidim kot plovbo z jadrnico, ki jo nepredvidljivi veter počasi, a vztrajno nese proti večernemu obzorju. Ko se sončni zahod razlije čez gladino, se znane obale preteklih dni začnejo utapljati v mehkih, zlatih sencah, misli pa kot jadrnica mirno plujejo v tišino neznanega morja, kjer preteklost postane le še topel, neulovljiv odsev na vodi."

Motive teh čudovitih jadrnic je ustvaril priznani umetnik Bogdan Soban.

"Tako je, umetnik Soban, s katerim sodelujeva že dlje časa z namenom osrečevanja starejših, je izdelal posebne programske algoritme, na podlagi katerih je njegov računalnik ustvaril unikatne motive jadrnic."

To je res ganljiva prispodoba in čudovito ozadje. Ali akcijo podpira še kdo?

"Da. Pomembnost akcije je že tretje leto zapored prepoznala Pošta Slovenije, ki je za pošiljanje razglednic velikodušno podarila 150 poštnih znamk."

Kako se lahko sodeluje v akciji?

"Sodelovanje v akciji je preprosto. Tukaj so štirje pomembni napotki:

Izbira: Razglednica je lahko kupljena ali doma izdelana. Prikazuje lahko karkoli – kraje, morje, gore, živali, rože ... Osebna nota: Nanjo napišite kratko, prijazno sporočilo in se podpišite, da bo sporočilo delovalo še bolj osebno in posebno. Berljivost: Zelo pomembno je, da sporočilo napišete z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, da ga bodo prejemniki lažje prebrali. Oznaka: Na razglednico obvezno pripišite ZA ODDELEK ZA DEMENCO ."

Izberete lahko katerikoli dom za starejše (ali več njih) po lastni želji. Če pa ne veste, kateri dom izbrati, pišite na elektronski naslov danijela.horvat@pef.upr.si in dodeljen vam bo naslov Foto: UP Foto: UP

Kam poslati razglednico?

"Izberete lahko katerikoli dom za starejše (ali več njih) po lastni želji. Če pa ne veste, kateri dom izbrati, pišite na elektronski naslov danijela.horvat@pef.upr.si in dodeljen vam bo naslov."

Preprosto in plemenito. Sporočilo je torej jasno?

"Natančno tako. Zato združimo moči tudi to poletje in skupaj narišimo nasmehe na obraze tistih, ki to najbolj potrebujejo."