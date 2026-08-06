Želite izvedeti več o kakovosti zraka v vašem domu? Sodelujte v raziskavi Innorenew CoE, UP IAM
Raziskovalci iz InnoRenew CoE, UP IAM vabijo prebivalce slovenskega obalnega območja k sodelovanju v raziskavi o kakovosti notranjega okolja v domovih. Udeleženci bodo za čas trajanja raziskave prejeli senzor za spremljanje temperature, vlažnosti in kakovosti zraka ter dostop do nadzorne plošče, na kateri bodo lahko spremljali podatke, ki jih zbira senzor. Poleg tega bodo imeli priložnost aktivno sooblikovati raziskovalni proces in način komuniciranja rezultatov, da bosta raziskava in njena predstavitev za občane čim bolj smiselni in praktično uporabni.
Namen raziskave je prispevati k izboljšanju kakovosti notranjega okolja v domovih ter skupaj z lokalnimi prebivalci oblikovati obseg in način izvedbe tovrstnih raziskav. Raziskovalci pri tem poudarjajo pomen vključevanja občanov v raziskave, ki neposredno vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, že v zgodnjih fazah njihovega načrtovanja.
Sodelovanje vključuje udeležbo na delavnicah v prostorih InnoRenew CoE, UP IAM (Livade 6a v Izoli), namenjenih načrtovanju raziskave, razmisleku o njenem poteku ter spoznavanju senzorja in nadzorne plošče, ki bosta uporabljena v raziskavi. V domu vsakega udeleženca bo nameščen senzor za spremljanje kakovosti notranjega okolja, udeleženci pa bodo enkrat mesečno izpolnili tudi kratek vprašalnik.
V kolikor želite sodelovati v raziskavi, svoje zanimanje sporočite po elektronski pošti na naslov mike.burnard@innorenew.eu (v slovenskem ali angleškem jeziku) najpozneje do 14. avgusta 2026.