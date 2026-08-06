Želite izvedeti več o kakovosti zraka v vašem domu? Sodelujte v raziskavi Innorenew CoE, UP IAM

Želite izvedeti več o kakovosti zraka v vašem domu? Sodelujte v raziskavi InnoRenew Co, UP IAM. Prijave zbirajo na mike.burmard@innorenew.eu do 14.8.2026.

Namen raziskave je prispevati k izboljšanju kakovosti notranjega okolja v domovih ter skupaj z lokalnimi prebivalci oblikovati obseg in način izvedbe tovrstnih raziskav. Raziskovalci pri tem poudarjajo pomen vključevanja občanov v raziskave, ki neposredno vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, že v zgodnjih fazah njihovega načrtovanja.

Sodelovanje vključuje udeležbo na delavnicah v prostorih InnoRenew CoE, UP IAM (Livade 6a v Izoli), namenjenih načrtovanju raziskave, razmisleku o njenem poteku ter spoznavanju senzorja in nadzorne plošče, ki bosta uporabljena v raziskavi. V domu vsakega udeleženca bo nameščen senzor za spremljanje kakovosti notranjega okolja, udeleženci pa bodo enkrat mesečno izpolnili tudi kratek vprašalnik.

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, svoje zanimanje sporočite po elektronski pošti na naslov mike.burnard@innorenew.eu (v slovenskem ali angleškem jeziku) najpozneje do 14. avgusta 2026.