Malkovich in Modrić v novem promocijskem spotu za Hrvaško

ZAGREB > Prvi promocijski spot z naslovom Croatia - I hear it's beautiful, ki je dolg več kot šest minut, je bil premierno prikazan pred dvema tednoma, tik pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva.

V spotu, ki je na ogled na družbenem omrežju Youtube, Malkovich nejevoljno sprejme snemanje promocijskega spota za Hrvaško, v katerega ga prisili agent. Na Hrvaškem ga nato pričaka igralec Janko Popović Volarić, ki ga popelje po različnih delih države, ta pa ga na koncu prepriča s svojimi čari.

Spot je nadaljevanje dobil pred tekmo Hrvaške s Portugalsko na SP, tako kot prvega je tudi drugega zasnoval ameriški televizijski producent hrvaških korenin Pete Radovich.

V dobro minuto dolgem filmu ob Malkovichu glavno vlogo tokrat igra kapetan hrvaške nogometne reprezentance Modrić, ki igralcu odkrije melodijo t. i. morskih orgel v Zadru. Orgle, katerih zvok nastaja s pomočjo morskih valov ter plime in oseke, veljajo za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti tega mesta.

Malkovich, čigar prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja, je Hrvaško obiskal maja. V Zagrebu ga je tedaj sprejel hrvaški premier Andrej Plenković, notranji minister Davor Božinović pa mu je izročil odločbo o hrvaškem državljanstvu.