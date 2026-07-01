Erter Pust skrbi za okolje: "Velikokrat ob prihodu na svojo najljubšo plažo najprej poberem smeti"

"Morje je neskončno. Tako kot lahko vse vzame, lahko tudi marsikaj naplavi. Tisti, ki živimo ob njem, dobro vemo, da ne 'špara'," pravi Erter Pust.

Skozi leta ji je morje vzelo marsikaj. Od kopalk in najljubših kosov nakita do avtomobilskih ključev, ki so se po spletu nenavadnih okoliščin znašli na morskem dnu. A na te dogodivščine danes gleda z nasmehom. "To je bilo v obdobju brezskrbne mladosti, ko se človek ne zaveda, kaj vse lahko gre z morjem," se spominja. Danes jo veliko bolj kot izgubljeni predmeti moti nekaj drugega -odpadki.

Pravi, da je vedno znova presenečena nad količino smeti, ki jih ljudje puščajo na plažah. "Velikokrat ob prihodu na svojo najljubšo plažo najprej poberem smeti. Šele nato se odpravim kopat," razlaga Erter. V vseh teh letih je v morju videla marsikaj. Med čistilnimi akcijami in sprehodi ob obali so iz vode potegnili nakupovalne vozičke, akumulatorje, rolerje, stare pnevmatike, pohištvo in celo električni skiro. Po njenem mnenju imajo domačini do morja poseben odnos.

"Morje spoštujemo. Je neko nenapisano pravilo, da vanj ne mečeš odpadkov. Z njim živimo vsak dan, zato ga tudi bolj čutimo," pravi. Najbolj pa jo je pretresel podatek o cigaretnih ogorkih. Po nekaterih ocenah naj bi jih bilo v svetovnih morjih kar pet bilijonov. Mnogi se ne zavedajo, da so ogorki pravzaprav plastika, ki se v naravi razkraja zelo dolgo in močno obremenjuje okolje. Erter zato upa, da bodo ljudje začeli bolj spoštovati naravo in morje, ki nam daje toliko lepega. • tep