Ali lahko s kategorijo B vlečem počitniško prikolico?

Za vleko prikolice ni dovolj le ustrezna kategorija vozniškega dovoljenja, vedno je potrebno preveriti tudi tehnične omejitve vlečnega vozila.

Agencija za varnost prometa svetuje, da si pred odhodom na pot vzamete čas za sedem ključnih preverjanj. Ta lahko pomembno prispevajo k varnejši vožnji in preprečijo nevšečnosti že na začetku dopusta.

Imate ustrezno vozniško dovoljenje? Kategorija B omogoča vleko lahkega priklopnega vozila do 750 kg NDM oziroma tudi težjega, če NDM vlečnega in priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Kategorija B s kodo 96 omogoča vleko priklopnega vozila, če NDM vlečnega in priklopnega vozila ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Kategorija BE omogoča vleko težjih priklopnikih vozil z NDM do 3.500 kg, pri čemer skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

1. Ali imam ustrezno vozniško dovoljenje?

To je vprašanje, ki si ga vozniki pred dopustom zastavijo najpogosteje. Pri vleki priklopnega vozila ni pomembna le skupna masa, ampak največja dovoljena masa (NDM) vlečnega in priklopnega vozila. Na splošno velja:

Kategorija B omogoča vleko lahkega priklopnega vozila do 750 kg NDM oziroma tudi težjega, če NDM vlečnega in priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Kategorija B s kodo 96 omogoča vleko priklopnega vozila, če NDM vlečnega in priklopnega vozila ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Če smo na vozilo pritrdili stojalo s kolesi, je po 50 prevoženih kilometrih priporočljivo ponovno preveriti vse pritrdilne elemente. Foto: Unsplash Foto: Unsplash

Kategorija BE omogoča vleko težjih priklopnikih vozil z NDM do 3.500 kg, pri čemer skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Če niste prepričani, katero kategorijo potrebujete, uporabite preglednico s primeri kombinacij skupin vozil ali se posvetujte s strokovnjakom. Ob tem ne pozabite, da ustrezna kategorija vozniškega dovoljenja sama po sebi še ne pomeni, da lahko vlečete katerokoli prikolico.

2. Ali moje vozilo sploh sme vleči izbrano prikolico?

Marsikateri voznik je prepričan, da je za vleko prikolice dovolj ustrezna kategorija vozniškega dovoljenja. V resnici je treba vedno preveriti tudi tehnične omejitve vlečnega vozila. Proizvajalec namreč določi največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, ki ga posamezni avtomobil sme vleči. Ti podatki so zapisani v homologacijskih dokumentih. Če so tehnične omejitve presežene, je vožnja prepovedana, četudi ima voznik ustrezno kategorijo vozniškega dovoljenja.

3. Ali sta priklopno in vlečno vozilo pravilno pripravljena?

Varna vleka se začne s tehnično brezhibnim vozilom in pravilno priklopljenim priklopnim vozilom. Pred vsako vožnjo preverite, ali je priklop pravilno zaprt in zaklenjen, ali je varnostna vez oziroma pletenica pravilno pritrjena na vlečno napravo ter ali brezhibno delujejo vse svetlobne naprave na priklopnem vozilu. Posebno pozornost namenite tudi stanju pnevmatik in električni povezavi med vlečnim in priklopnim vozilom.

Če priklopno vozilo ali tovor zmanjšujeta preglednost nazaj, je treba na vlečno vozilo namestiti dodatni zunanji vzvratni ogledali. Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, ali naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, zakrivajo mesto, na katerem je nameščena registrska tablica ali svetilke na zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj izpostavljen del na zadnji strani vozila nameščen nosilec z registrsko tablico in predpisanimi svetilkami in odsevniki.

Če smo na vozilo pritrdili stojalo s kolesi, je po 50 prevoženih kilometrih priporočljivo ponovno preveriti vse pritrdilne elemente. Foto: Unsplash Foto: Unsplash

4. Ali je tovor pravilno naložen in pritrjen?

Nepravilno naložen ali slabo pritrjen tovor lahko pri zaviranju ali nenadnem izogibanju povzroči izgubo stabilnosti vozila ali celo pade na vozišče. Težje predmete zato vedno naložite čim nižje in čim bližje osi vozila, lažje pa na vrh. Tovor mora biti ustrezno pritrjen, ne sme zmanjševati preglednosti voznika, zakrivati registrske tablice ali svetlobnih naprav ter se med vožnjo ne sme premikati ali padati z vozila.

Če v prtljažniku zmanjka prostora, je strešni kovček praviloma najvarnejša rešitev. Namenjen je prevozu prtljage, njegova konstrukcija pa je prilagojena obremenitvam med vožnjo. Kljub temu tudi strešni kovček spremeni vozne lastnosti avtomobila. Zaradi višjega težišča se poveča občutljivost na bočni veter, naraste poraba goriva, vozilo pa je manj stabilno v ovinkih. Zato je priporočljivo hitrost vožnje prilagoditi spremenjenim voznim lastnostim.

Pri kolesih na strehi ne pozabite na povečano višino vozila, ki je še posebej pomembno pri vstopanju v garaže in podhode. Foto: Pexels Foto: Pexels

5. Kako najvarneje prevažati kolesa?

Vedno več Slovencev se na dopust odpravlja tudi s kolesi. Za električna kolesa so zaradi njihove večje mase praviloma primernejši nosilci, nameščeni na vlečni napravi oz. kljuki, saj strešni nosilci običajno niso namenjeni tako težkim obremenitvam (več od 20 kg). Ne glede na način prevoza morajo biti kolesa trdno pritrjena. Pred odhodom in po približno 50 prevoženih kilometrih je priporočljivo ponovno preveriti vse pritrdilne elemente.

Če prevažamo električna kolesa, je priporočljivo pred vožnjo odstraniti akumulatorje, saj s tem zmanjšamo skupno maso in obremenitev nosilca.

Pri kolesih na strehi pa ne smemo pozabiti na povečano višino vozila. Vsako leto nastane precej škode, ker vozniki ob vstopu v garaže ali pod nadstreške pozabijo, da imajo na strehi naložena kolesa. Najbolje je, da si na armaturno ploščo nalepimo listek, ki nas ves čas opozarja, da imamo na strehi kolo, oziroma dimenzije prikolice. Povečan zračni upor vpliva tudi na hitrost vožnje, občutljivost na veter in večjo porabo goriva.

6. Kako vleka priklopnega vozila spremeni način vožnje?

Ko avtomobilu priklopimo priklopno vozilo, to postane skupina vozil, sestavljena iz dveh delov, ki je daljša, predvsem pa ima večjo NDM. S tem se pomembno spremenijo vozne lastnosti. Vozilo počasneje pospešuje, zavorna pot skupine vozil pa je daljša. Kadar je priklopno vozilo ali tovor na njem višji od vlečnega vozila, je skupina vozil v ovinkih manj stabilna, predvsem pa s povečano višino skupina vozil postane bolj občutljiva tudi na bočni veter. Zato vozite bolj umirjeno, povečajte varnostno razdaljo in se izogibajte sunkovitim zaviranjem ali hitrim spremembam smeri, predvsem pa vozite prilagodljivo skupini vozil.

Za vozila s priklopnim vozilom velja na cestah zunaj naselja največja dovoljena hitrost 90 km/h, na avtocestah in hitrih cestah pa 100 km/h. Še posebej previdni bodite pri prehitevanju, vožnji po klancih in ob močnejšem vetru.

7. Ali ste po prvih 50 kilometrih že preverili priklop?

Ko se vozilo in priklopno vozilo po prvih kilometrih vožnje nekoliko “usedeta”, se lahko pritrdilni elementi rahlo sprostijo. Zato Agencija za varnost prometa priporoča, da se po približno 50 prevoženih kilometrih ustavite in ponovno preverite priklop prikolice, pritrditev tovora oziroma nosilca za kolesa ter delovanje svetlobnih naprav. Ta kratek pregled lahko prepreči odpadanje tovora ali druge nevarne dogodke na cesti.

Varna pot se začne že doma

Večina težav pri vleki priklopnih vozil ni posledica zahtevnih voznih razmer, temveč pomanjkljive priprave. Nekaj časa, namenjenega za pregled vozniškega dovoljenja, tehničnih podatkov vozila, pravilnega priklopa in varne pritrditve tovora lahko bistveno zmanjša tveganje za prometno nesrečo.

Agencija za varnost prometa zato voznikom svetuje, naj pred odhodom na dopust ne preverijo le navigacije in vremenske napovedi, temveč tudi, ali njihova kombinacija vozniškega dovoljenja, vlečnega vozila in priklopnega vozila ustreza predpisom ter ali je vse pravilno pripravljeno za varno in brezskrbno pot.