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Anne Hathaway na rdeči preprogi pokazala nosečniški trebušček

Zanimivosti
9. 07. 2026, 19:00 , posodobljeno: 9. 07. 2026, 19:00

Po velikem uspehu filma Hudičevka v Pradi 2 visoko noseča Anne Hathaway že promovira svoj nov, težko pričakovani film.

Anne Hathawayis seen at the Trocadero for - The Odyssey - photocall on July 07, 2026 in Paris, France. //VULAURENT_20260707B_LVU0142/Credit:Laurent VU/SIPA/2607080157,Image: 1115122505, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no, Credit line: Laurent VU/Sipa Press/Profimedia

Na predpremieri filma Odiseja v Parizu je bila s svojim nosečniškim trebuščkom glavna zvezda večera.

Foto: Profimedia

PARIZ • Težko pričakovana najnovejša filmska priredba slavne Odiseje v teh dneh končno začenja svoj pohod po svetovnih kinematografih, glavni zvezdniki filma pa se mudijo na številnih predpremierah po vseh svetu. Takoj za Londonom je Anne Hathaway obiskala še Pariz, kjer je bila s svojim nosečniškim trebuščkom glavna zvezda večera. Dobro razpoložena igralka se je z veseljem nastavila fotografskim objektivom in jim pozirala, nekaj časa pa si je vzela celo za oboževalce. Anne je tokrat navdušila v dolgi temno modri obleki s prosojnimi elementi. Do tal segajoča obleko so posebej zanjo izdelali pri modni hiši Prada.

V omenjenem, skoraj tri ure dolgem filmu Hathaway igra Penelopo, Odisejevo ženo in itaško kraljico, ki je v grški mitologiji poznana tudi kot zgledna žena. Poleg Anne v filmu, ki mu že napovedujejo številne nominacije za oskarje, blestijo tudi Matt Damon kot Odisej, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya in Charlize Theron. Pod režijo in scenarij filma se je podpisal Christopher Nolan, na voljo za ogled po vsem svetu pa bo od 17. julija.

Med promocijsko turnejo spretno skrivala nosečnost

Kdaj bo 43-letna igralka rodila, sicer ni povsem jasno, je pa igralka potrdila, da je bila noseča že med promocijo filma Hudičevka v Pradi 2. Med promocijo filma je izbirala skrbno premišljene modne kombinacije, ki so zakrile njeno nosečnost. Že ob začetku promocijske turneje konec marca v Ciudad de Méxicu je nosila elegantno črno kombinacijo modne hiše Schiaparelli z dolgim krilom in suknjičem. V naslednjih tednih se je na številnih premierah, intervjujih in javnih dogodkih pojavljala v ohlapnejših krojih.

8 April 2026 – Seoul, South Korea: Actress Anne Hathaway, attend a red carpet for 'The Devil Wears Prada 2' Seoul Premiere at the Times Square in Seoul, South Korea on April 08, 2026. ,Image: 1089586461, License: Rights-managed, Restrictions: *** World Rights ***, Model Release: no, Credit line: Young Ho/Sipa USA/Profimedia

Anne Hathaway v Seulu v ohlapni rdeči usnjeni opravi je skrbno skrivala svojo nosečnost.

Foto: Profimedia

Posebno pozornost so pritegnili njeni nastopi v Seulu, Šanghaju in Londonu, kjer je z dovršenimi modnimi izbirami uspešno preusmerila pozornost od svoje postave. Šele ob nekaterih fotografijah s konca maja so pozorni oboževalci opazili rahlo izbočen trebušček in začeli ugibati, ali igralka pričakuje otroka.

Nosečnost razkrila z ganljivim videoposnetkom

Hathawayeva je govorice potrdila z objavo na Instagramu. V kratkem videoposnetku se pred kamero pojavi v lahkotni beli obleki, nato pa razkrije nosečniški trebušček in se ob tem široko nasmehne. Istega dne so ameriški mediji objavili tudi fotografije igralke med dopustovanjem v Saint-Tropez, kjer je prvič brez zadržkov pokazala svoj nosečniški trebušček.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway)

 

Anne Hathaway in Adam Shulman sta sicer poročena od leta 2012. Par že ima dva sinova, Jonathana, ki se je rodil leta 2016, in Jacka, rojenega leta 2019. Tretji otrok bo tako še dodatno razveselil njuno družino. 

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