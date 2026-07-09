Anne Hathaway na rdeči preprogi pokazala nosečniški trebušček

PARIZ • Težko pričakovana najnovejša filmska priredba slavne Odiseje v teh dneh končno začenja svoj pohod po svetovnih kinematografih, glavni zvezdniki filma pa se mudijo na številnih predpremierah po vseh svetu. Takoj za Londonom je Anne Hathaway obiskala še Pariz, kjer je bila s svojim nosečniškim trebuščkom glavna zvezda večera. Dobro razpoložena igralka se je z veseljem nastavila fotografskim objektivom in jim pozirala, nekaj časa pa si je vzela celo za oboževalce. Anne je tokrat navdušila v dolgi temno modri obleki s prosojnimi elementi. Do tal segajoča obleko so posebej zanjo izdelali pri modni hiši Prada.

V omenjenem, skoraj tri ure dolgem filmu Hathaway igra Penelopo, Odisejevo ženo in itaško kraljico, ki je v grški mitologiji poznana tudi kot zgledna žena. Poleg Anne v filmu, ki mu že napovedujejo številne nominacije za oskarje, blestijo tudi Matt Damon kot Odisej, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya in Charlize Theron. Pod režijo in scenarij filma se je podpisal Christopher Nolan, na voljo za ogled po vsem svetu pa bo od 17. julija.

Med promocijsko turnejo spretno skrivala nosečnost

Kdaj bo 43-letna igralka rodila, sicer ni povsem jasno, je pa igralka potrdila, da je bila noseča že med promocijo filma Hudičevka v Pradi 2. Med promocijo filma je izbirala skrbno premišljene modne kombinacije, ki so zakrile njeno nosečnost. Že ob začetku promocijske turneje konec marca v Ciudad de Méxicu je nosila elegantno črno kombinacijo modne hiše Schiaparelli z dolgim krilom in suknjičem. V naslednjih tednih se je na številnih premierah, intervjujih in javnih dogodkih pojavljala v ohlapnejših krojih.

Anne Hathaway v Seulu v ohlapni rdeči usnjeni opravi je skrbno skrivala svojo nosečnost. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Posebno pozornost so pritegnili njeni nastopi v Seulu, Šanghaju in Londonu, kjer je z dovršenimi modnimi izbirami uspešno preusmerila pozornost od svoje postave. Šele ob nekaterih fotografijah s konca maja so pozorni oboževalci opazili rahlo izbočen trebušček in začeli ugibati, ali igralka pričakuje otroka.

Nosečnost razkrila z ganljivim videoposnetkom

Hathawayeva je govorice potrdila z objavo na Instagramu. V kratkem videoposnetku se pred kamero pojavi v lahkotni beli obleki, nato pa razkrije nosečniški trebušček in se ob tem široko nasmehne. Istega dne so ameriški mediji objavili tudi fotografije igralke med dopustovanjem v Saint-Tropez, kjer je prvič brez zadržkov pokazala svoj nosečniški trebušček.

Anne Hathaway in Adam Shulman sta sicer poročena od leta 2012. Par že ima dva sinova, Jonathana, ki se je rodil leta 2016, in Jacka, rojenega leta 2019. Tretji otrok bo tako še dodatno razveselil njuno družino.