Anya Taylor-Joy ostro nad metodično igro: "Ženske si tega ne moremo privoščiti"

Tridesetletna zvezdnica Anya Taylor-Joy, ki trenutno blesti v seriji Lucky, je odkrito spregovorila o metodični igri. Ta kontroverzni pristop, pri katerem igralci ves čas snemanja ostanejo v svoji vlogi, po njenem mnenju ni primeren za ženske. V intervjuju za revijo Complex je pojasnila, da imajo ženske preveč resničnih obveznosti, zato si preprosto ne morejo privoščiti, da bi popolnoma izgubile razum zaradi filmske vloge.

Igralka priznava, da že običajna igra včasih deluje kot nadzorovana psihoza. "Pretvarjate se, da ste nekdo drug. Šestnajst ur na dan razmišljate kot ta oseba, se premikate kot ona, bivate v njeni hiši in nosite njena oblačila," je slikovito opisala igralski proces. Priznava, da se včasih tudi sama preveč vživi v lik. Njeni bližnji jo morajo takrat opozoriti in jo poklicati po imenu lika, da jo vrnejo v resničnost in nazaj na realna tla.

Izgovor za nesramnost na snemanju?

Anya ostro obsoja igralce, ki zaradi metodične igre zanemarijo odnose s filmsko ekipo. Na snemanju namreč sodeluje na stotine ljudi in igralci nosijo odgovornost, da so do njih prijazni ter jim s tem olajšajo delo. "Če si preveč zaposlen s tem, da si bedak, potem se na koncu nihče ne zabava," je bila neposredna in kritična do obnašanja nekaterih stanovskih kolegov.

Hrvaški portal Index povzema pisanje revije Cosmopolitan, ki navaja, da metodično igro že desetletja prakticirajo predvsem slavni igralci, kot so Marlon Brando, Joaquin Phoenix in Jeremy Strong. Andrew Garfield, ki se je za vlogo duhovnika v filmu Tišina pol leta postil in odrekel spolnosti, sicer brani ta pristop. Javno poudarja, da metodična igra ne pomeni nesramnosti do ekipe, ampak zgolj resnično življenje v namišljenih okoliščinah ob ohranjanju normalnih človeških odnosov.

Kljub temu Anya Taylor-Joy ni prva, ki opaža razlike med spoloma pri tem igralskem pristopu. Tudi Kristen Stewart je pred kratkim ostro kritizirala metodično igro. Označila jo je za obrambni mehanizem, s katerim se moški igralci izognejo občutku ranljivosti, preden stopijo pred kamero in odigrajo čustvene prizore.