Ariana Grande se umika iz javnega življenja

LONDON > 33-letna Grande naj bi poleti naslednje leto nastopila ob svojem kolegu iz muzikala Žlehtnoba Jonathanu Baileyju v muzikalu Stephena Sondheima Sunday in The Park with George v londonskem gledališču Barbican. Toda sredi ponovnega javnega zanimanja o pevkinem zdravju, zlasti na družbenih omrežjih, je njen predstavnik povedal, da si pevka po koncu turneje želi zaslužen počitek.

Producenti so njen umik iz muzikala potrdili na omrežju X, ne da bi navedli razlog. Dodali pa so še, da razumejo njeno odločitev, ki verjetno ni bila lahka, in da sicer priprave potekajo po načrtih. Igralsko zasedbo bodo objavili naknadno.

Pevkin predstavnik je pojasnil, da si z grammyjem nagrajena umetnica želi dokončati turnejo, a nato tudi umik v zasebnost, saj so njeni nastopi botrovali "nenehnemu javnemu nadzoru".

Oboževalci so izražali zaskrbljenost nad njenim zdravjem, zlasti po objavi glasbenega videospota za pesem Petal z nedavno izdanega osmega studijskega albuma, saj je v njem vidno shujšana. Že pred tem je Grande izjavila, da so komentarji na račun videza in telesa "resnično nevarni".

Svojo kariero je začela kot najstnica na Broadwayju, preden se je podala na izjemno uspešno pop kariero. Njena vloga Glinde v filmski adaptaciji muzikala Žlehtnoba ji je prinesla nominacijo za oskarja za najboljšo stransko igralko. Velik uspeh filma in njegovega nadaljevanja Žlehtnoba: Za vedno je pomenil tudi, da se je v zadnjih letih nenehno pojavljala v medijih.

Nastopila je tudi ob Benu Stillerju in Robertu De Niru v nadaljevanju komedije o Fockerjevih, ki v kinodvorane prihaja novembra.