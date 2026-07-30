Arnold Schwarzenegger: Od pobega iz vojske do hollywoodske ikone

Arnold Schwarzenegger še vedno dokazuje, da so leta le številka. Svojo življenjsko pot je začel v majhni avstrijski vasi Thal, kjer je odraščal v hiši brez tekoče vode in telefona. Njegov strog oče, lokalni šef policije, je pogosto uporabljal nasilje in favoriziral starejšega brata, zato je mladi Arnold našel pobeg v športu. Pri štirinajstih letih je bodybuilding postal njegova največja obsedenost. Njegova predanost je bila tako močna, da je med služenjem vojaškega roka pobegnil iz baze, da bi tekmoval v Nemčiji. Tam je osvojil svojo prvo lovoriko, a si hkrati prislužil teden dni v vojaškem zaporu, poroča hrvaški Večernji list.

Leta 1968 je uresničil svoje deške sanje in prispel v Ameriko. Čeprav ob prihodu ni imel denarja in je komaj govoril angleško, je ohranil ogromen nasmeh in neustavljivo ambicijo. V svetu bodybuildinga je hitro pometel s konkurenco, saj je osvojil pet naslovov Mr. Universe in sedem naslovov Mr. Olympia. Svoje tekmece je pogosto premagal že pred tekmovanjem, saj je spretno uporabljal psihološke trike in načel njihovo samozavest. Še preden je stopil pred filmske kamere, je postal milijonar. S prijateljem Francom Columbuom je odprl zidarsko podjetje in uspešno prodajal fitnes opremo, denar pa pametno vlagal v nepremičnine.

Od zavrnitev do ikone akcijskih filmov

Filmska industrija ga na začetku ni sprejela. Agenti so mu naravnost povedali, da ima prečudno telo, predebel naglas in popolnoma neizgovorljiv priimek. V njegovem prvem filmu Herkul v New Yorku so mu celo sinhronizirali glas. Vendar ni obupal in leta 1982 je doživel velik preboj s filmom Konan Barbar. Kmalu zatem ga je vloga neizprosnega kiborga v filmu Terminator izstrelila med globalne zvezde. Njegov slavni stavek "I'll be back" je hitro postal del popularne kulture. Sledile so uspešnice, kot so Komandos, Predator in Popolni spomin, hkrati pa je v komedijah Dvojčka in Policaj iz vrtca dokazal, da premore tudi odličen smisel za humor.

Skok v politiko in pestro zasebno življenje

Ko je pokoril Hollywood, si je zadal nov cilj. Leta 2003 je zmagal na volitvah in postal guverner Kalifornije. V dveh mandatih je sprejel pomembne zakone na področju varstva okolja in Kalifornijo postavil na mesto vodilne zvezne države v boju proti podnebnim spremembam. Njegovo zasebno življenje pa je prav tako polnilo naslovnice. Njegov petindvajsetletni zakon z novinarko Mario Shriver se je končal, ko je javnost izvedela, da ima sina z njuno hišno pomočnico. Kljub osebnim škandalom in več operacijam na odprtem srcu "avstrijski hrast" še vedno stoji trdno in dokazuje, da zanj ovire ne obstajajo.