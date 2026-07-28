Billie Eilish snema prvi film

TORONTO > Fotografi so jo na prizorišču snemanja ujeli v povsem drugačni podobi, kot smo je vajeni. Nosila je rumeno obleko z vzorcem, čez katero si je nadela prevelik zelen flis, da bi se med prizori ogrela. Na snemanju so jo opazili tudi v veliki svetlomodri srajci z zavihanimi rokavi in črnih škornjih.

Pevka bo na velikem platnu debitirala v adaptaciji kultnega romana Sylvije Plath z naslovom The Bell Jar oziroma Stekleni zvon, ki ga režira Sarah Polley. Mlada glasbenica bo upodobila Esther Greenwood, devetnajstletno študentko iz Bostona, katere zgodba predstavlja osrednji del enega najbolj znanih romanov 20. stoletja.

Osebna izkušnja z depresijo

Zgodba romana iz leta 1963 spremlja mlado študentko Esther, ki po prestižni praksi pri reviji v New Yorku leta 1953 doživi hudo psihično krizo. Njena depresija pripelje do poskusa samomora in hospitalizacije, hkrati pa se dekle poskuša najti v družbi, ki od žensk pričakuje strogo določene vloge. Izbira Billie Eilish za to vlogo je pritegnila posebno pozornost javnosti. Pevka namreč tudi sama med svojo kariero odprto govori o svojih težavah z depresijo, anksioznostjo in samopoškodovanjem.

Pridružila se ji bo oskarjevka

V filmu se bo mladi pevki pridružila oskarjevka Carey Mulligan, ki igra njeno mamo. Med igralsko zasedbo se omenja tudi Connor Storrie. Režiserka Sarah Polley, znana po nagrajenem filmu Women Talking, s tem projektom ustvarja svoj peti celovečerec.

Roman Stekleni zvon velja za eno najpomembnejših del Sylvije Plath. Avtorica je pred izdajo knjige opravljala prakso pri reviji Mademoiselle, pozneje pa se je zdravila v psihiatrični bolnišnici. Zato mnogi verjamejo, da zgodba temelji na njenih lastnih izkušnjah. Pisateljica je umrla leta 1963 pri komaj tridesetih letih. Njen edini roman so prvotno izdali pod psevdonimom Victoria Lucas, po njeni smrti pa so delo povezali z njenim pravim imenom. Knjiga je tako postala eno najbolj znanih literarnih del o duševnem zdravju in odraščanju.