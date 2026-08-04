Bine Volčič nahranil Stinga

Mladi Bine Volčič je leta 2000 kuhal za Stinga in se z zvezdnikom tudi postavil pred fotoaparat.

Pospravljanje kleti običajno prinese na plano zaprašene škatle, pozabljeno posodo in predmete, za katere se že dolgo sprašujemo, zakaj jih sploh še hranimo. Bine Volčič pa je med brskanjem po preteklosti naletel na pravi mali zaklad - fotografijo iz časov, ko je bil na začetku kuharske poti in je imel priložnost kuhati za enega najbolj znanih glasbenikov na svetu.

Danes je Bine Volčič priljubljen chef. Foto: Mpa Foto: Mpa

Fotografija, nastala pred več kot 25 leti

Priljubljeni slovenski chef je na družbenem omrežju objavil posnetek, na katerem pozira ob Stingu. Ker je fotografija nastala pred več kot četrt stoletja, je mladega Bineta na njej skoraj težko prepoznati. Ob nostalgičnem spominu je hudomušno zapisal, da je v tistih časih bil še “zelen”, a je že dobil priložnost, o kateri lahko mnogi kuharski začetniki le sanjajo.

Srečanje se je zgodilo 14. maja 2000, ko je Sting v ljubljanski Hali Tivoli nastopil v okviru turneje Brand New Day. Britanski glasbenik je takrat predstavljal istoimenski album, na katerem sta bili tudi veliki uspešnici Desert Rose in Brand New Day. Medtem ko je občinstvo uživalo ob njegovih pesmih, je Volčič skrbel, da svetovni zvezdnik pred koncertom ali po njem ni ostal lačen.

Fotografija je na dan prišla ravno v času, ko se je Sting znova mudil v bližini Slovenije. Po nastopu v Italiji je koncert pripravil tudi v puljski Areni, kamor so se odpravili številni slovenski oboževalci.

Za Bineta Volčiča je fotografija lep spomin na njegove poklicne začetke, za njegove sledilce pa zabaven dokaz, da se v kleteh včasih ne skrivajo le kozarci za vlaganje, temveč tudi utrinki z glasbenimi legendami. •