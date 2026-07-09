Blanka Vlašić po burnem obdobju našla novo strast

Blanka Vlašić je bila ena izmed najboljših atletinj na svetu in najboljša v svoji disciplini, skoku v višino.

Nekdanja hrvaška olimpijka in ena najboljših atletinj v zgodovini Blanka Vlašić znova dokazuje, da obožuje športne izzive. Potem ko je v bogati karieri premikala meje v skoku v višino, danes redno obuva tekaške copate. Na družbenih omrežjih zvesto deli utrinke s treningov in svojim sledilcem razkriva svoj napredek.

Blanka Vlašić redno objavlja svoje tekaške napredke. Foto: Instagram/Blanka Vlašić Foto: Instagram/Blanka Vlašić

Pred kratkim je objavila fotografijo po jutranjem treningu in iskreno priznala, da takšni napori niso vedno prijetni. Kljub temu se že veseli svojega prvega polmaratona, ki ga bo odtekla čez mesec dni. “K teku sem se vrnila februarja po zelo dolgem premoru. Na začetku nisem imela nobenega načrta ali konkretnih ciljev,” je zapisala ob fotografiji. A očitno stare navade težko umrejo, saj je kmalu začela trenirati povsem resno.

Danes ima Blanka natančno zastavljeno tedensko rutino. Opravi štiri tekaške treninge ter enega ali dva treninga moči. Ob tem spoznava številne nove izraze in metode, med drugim tudi norveški model treninga, ter ugotavlja, da je tek veliko bolj zanimiv, kot si je sprva predstavljala. Najbolj pa jo veseli, da med tekom ne čuti nobenih bolečin. Njena kolena in tetive dobro prenašajo napore, sama pa je, kot pravi, končno doživela tudi tisti pravi tekaški zanos, o katerem govorijo številni tekači.

Zasebno življenje pod drobnogledom

Njena objava je hitro zbrala številne spodbudne komentarje. Oboževalci hvalijo njeno predanost in vztrajnost ter poudarjajo, da jih navdihuje dejstvo, da tudi po koncu profesionalne kariere išče nove športne izzive.

V zadnjih mesecih pa nekdanja atletinja polni naslovnice tudi zaradi zasebnega življenja. Njen nekdanji mož in oče njunega sina Monda, belgijski novinar Ruben Van Gucht, je nedavno javno spregovoril o njunem razmerju. V svoji kolumni je razkril začetke njune zveze in skupnega življenja in s tem pritegnil veliko pozornosti javnosti. Ob tem je poudaril, da Blanko vidi kot izjemno močno, neodvisno in osredotočeno osebo, od katere se je med njuno zvezo veliko naučil, poroča hrvaški časopis Slobodna Dalmacija.

Van Gucht je medtem že obrnil nov list v življenju. Z novo partnerko, belgijsko pisateljico in producentko Charlotte Van Looy, pričakuje otroka. Par je pred kratkim na družbenih omrežjih razkril, da se bo kmalu razveselil deklice. Blanka pa očitno ostaja osredotočena na šport in svojo energijo raje usmerja v nabiranje tekaških kilometrov.