BMW X5: Od dizla do elektrike in celo vodika

Tudi v prihodnje bodo velikega BMW-ja X5, ki na slovenski trg prihaja konec letošnjega leta, sestavljali v ameriški tovarni.

Tako kot manjši brat X3, tudi novi X5 temelji na povsem novem oblikovalskem pristopu in na novi platformi, kar pomeni, da je kupcem na voljo kar pet različnih pogonskih izvedb – od dizelskega in bencinskega šestvaljnika do priključnega hibrida, povsem električne različice iX5 ter v prihodnje celo različice na vodik. Oblikovno X5 močno odstopa od predhodnikov in se kakopak približuje bratu X3. Od predhodnika je nekoliko daljši (4,99 metra), nižji in širši, z izrazito bolj oglato podobo, osvetljeno masko motorja ter novimi kljukami na delu okvirja stekel. Prvič v zgodovini modela so zadnja vrata sestavljena iz enega kosa, poslovila pa se je tudi rešitev dvodelnih prtljažnih vrat. Notranjost je popolnoma prenovljena in sledi filozofiji neue klasse. Voznik bo deležen novega panoramskega prikaza informacij pod vetrobranskim steklom, medtem ko bo središče dogajanja predstavljal osrednji 17,9-palčni zaslon z operacijskim sistemom BMW OSX. Dodatno bo na voljo tudi zaslon za sovoznika. Med zanimivostmi so še električno odpiranje vseh vrat, aktivni varnostni sistemi za preprečevanje trkov ob odpiranju vrat ter možnost dvosmernega polnjenja pri električni različici.