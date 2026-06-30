Je Jakov Jozinović slovenskemu glasbeniku speljal dekle?

Spletna javnost zadnje dni pozorno spremlja dogajanje, ki spominja na pravo filmsko dramo. Strasti so se razvnele, ko je hrvaški pevec Jakov Jozinović na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem poljublja neznano dekle. Posnetek je hitro izbrisal, a so ga številni oboževalci opazili in hitro sklepali, da skrivnostno dekle predstavlja bosanska pevka Džejla Ramović. Zgodba pa je sedaj dobila povsem novo dimenzijo, saj se je v debato vključil zloglasni vplivnež Aleksander Repić, poročajo Slovenske novice.

Repić je javno razkril, da ga dogajanje sploh ne preseneča. Prepričan je, da Jakov deluje preračunljivo in da je prelomil vse prijateljske kodekse. Vplivnež trdi, da sta bila Bojan Cvjetićanin in Džejla Ramović v romantični zvezi kar leto in pol. V tem času je Jakov prijateljeval z Bojanom, hkrati pa skrivaj osvajal njegovo dekle. Repić je ob tem objavil še skupno fotografijo pevca skupine Joker Out in bosanske zvezdnice ter izrazil razočaranje nad dvoličnostjo hrvaškega glasbenika.

Jakov Jozinović in Bojan Cvjetićanin sta v preteklosti tesno sodelovala. Foto: Tomaћ Primoћic/fpa Foto: Tomaћ Primoћic/fpa

Nož v hrbet glasbenemu kolegu

Jakov in Bojan sta v preteklosti namreč tesno sodelovala. Bojan je hrvaškemu glasbeniku pomagal pri ustvarjanju pesmi, letos pa je celo nastopil na njegovem koncertu v ljubljanskih Stožicah. Repić ostro obsoja takšno obnašanje in poudarja, da ne prenese ljudi, ki "s teboj delajo, prihajajo k tebi domov, za tvojim hrbtom pa ti osvajajo dekle". Svojo izjavo je zaključil s sporočilom za Bojana. Svetoval mu je, naj to situacijo vzame kot življenjsko šolo, in dodal, da je lahko pravzaprav hvaležen, ker je Jakov pravočasno odpeljal nelojalno žensko iz njegovega življenja.

Govorice o simpatijah med Jakovom in Džejlo so sicer krožile že prej. Jakov je v nekem intervjuju odkrito priznal, da Džejlo zelo ceni in si želi z njo posneti duet. Tudi pevka mu ni ostala dolžna in je pohvalila njegovo karizmo ter se javno postavila na njegovo stran, ko so ga nekateri kritizirali.

Skrita romanca s slovenskim zvezdnikom

Pred tem pa so regionalni mediji Džejlo redno povezovali z Bojanom. Pozornost sta pritegnila predvsem takrat, ko je pevka diplomirala in na spletu objavila skupne fotografije s praznovanja. Ker se je Bojan takrat družil z njeno družino, so mnogi sklepali, da gre za resno zvezo. Skupaj sta se udeležila tudi koncerta Billie Eilish v Københavnu, Bojan pa je celo napisal scenarij in režiral enega izmed njenih videospotov.

Glavni akterji za zdaj še molčijo in ne komentirajo domnevnega ljubezenskega trikotnika. Izbrisani posnetek in ostre trditve slovenskega vplivneža pa na družbenih omrežjih še naprej burijo duhove.