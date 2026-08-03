Boy George: “Vi pravite genocid, jaz pravim vojna”

LONDON > Petinšestdesetletni glasbenik “ne bo več nastopal v muzikalu Jesus Christ Superstar v dvorani London Palladium”, je na družbenih omrežjih sporočil njegov menedžer Paul Kemsley. Odločitev je bila sprejeta tudi s spoštovanjem do producentov in ustvarjalne ekipe produkcije, je dodal.

Naslov glasbenikove nedavno izdane skladbe We Will Dance Again je tudi enak frazi za izražanje solidarnosti po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 na jug Izraela. Pred dvema letoma je z istim naslovom izšel tudi z emmyjem nagrajeni dokumentarni film o dogajanju na glasbenem festivalu, ki je bil tarča Hamasovega napada, izraelskega režiserja Jariva Mozerja.

Skladba, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

V skladbi Boy George tudi zapoje “vem, da nas hočete ubiti vse do zadnjega” in “ko si napaden, je zato tu vojska”. Kot je glasbenik, ki naj bi v muzikalu nastopal v vlogi kralja Heroda, zapisal na družbenih omrežjih, je bila skladba ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, k pisanju We Will Dance Again pa ga je spodbudil obisk londonske razstave Nova, ki je posvečena žrtvam napada na izraelski glasbeni festival. “Zakaj v skladbo ne bi vključili besede 'genocid'? Zakaj se ljudje ob tej besedi nenadoma počutijo nelagodno?” je George zapisal v objavi na enem od družbenih omrežij.

“Zaradi tega celo izgubljam prijatelje,

ki so Judje”

Kljub temu, da George doslej še ni komentiral svojega odstopa iz muzikala, se je v četrtek odzval na odzive, ki jih je sprožila njegova skladba, je poročal Variety. “Ni pomembno, kaj si mislim jaz ali kaj si mislite vi,” je zapisal na enem od družbenih omrežij. “Kdaj boste dojeli, da ne počnete ničesar! To je prekleto smešno. Zaradi tega celo izgubljam prijatelje, ki so Judje. Ta blaznost ne pozna meja,” je objavil.

Muzikal Jesus Christ Superstar z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, v katerem angleški glasbenik Sam Ryder nastopa kot Jezus, Tyrone Huntley pa v vlogi Juda, je na sporedu do 5. septembra.

Pevec, katerega pravo ime je George Alan O'Dowd, je zaslovel v 80. letih minulega stoletja kot ekscentrični pevec pop zasedbe Culture Club. • sta, bp