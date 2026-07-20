Da bodo poletni večeri na terasi ali vrtu manj srbeči
Poletni večeri na terasi imajo poseben čar, žal pa jih pogosto pokvarijo nadležni komarji. Letos jih je še posebej veliko, saj jim visoke temperature in občasne padavine ustvarjajo idealne pogoje za razmnoževanje. Posebna težava so terase in balkoni z okrasnimi rastlinami, kjer se v podstavkih loncev, zalivalkah in drugih posodah pogosto zadržuje voda. Že majhna količina stoječe vode lahko postane pravo gojišče za ličinke komarjev.
Prvi in najpomembnejši ukrep je zato redno odstranjevanje stoječe vode. Podstavke pod cvetličnimi lonci je priporočljivo prazniti po vsakem zalivanju, saj samice komarjev odlagajo jajčeca prav v mirno vodo. Če imate na vrtu okrasne posode, neuporabljene zalivalke ali vedra, jih po dežju izpraznite ali shranite pod streho.
Odženimo jih z vonjem
Pri odganjanju komarjev si lahko pomagamo tudi z rastlinami, katerih vonj jim ni všeč. Na terasi ali balkonu posadite sivko, citronko, meliso, rožmarin, baziliko ali meto. Te rastline ne bodo popolnoma preprečile obiskov komarjev, lahko pa zmanjšajo njihovo število v neposredni bližini prostora za druženje. Hkrati bodo polepšale okolico in poskrbele za prijeten vonj.
Učinkovita pomoč so tudi eterična olja. Komarji ne marajo vonja limonske trave, evkaliptusa, sivke, poprove mete in čajevca. Nekaj kapljic lahko nakapate v difuzor ali jih zmešate z vodo in razpršite po terasi. Pri uporabi na koži pa je treba eterična olja vedno ustrezno razredčiti in upoštevati navodila proizvajalca.
Luč jih privablja
Pomembno vlogo ima tudi razsvetljava. Močna bela svetloba privablja številne žuželke, zato je za večerno posedanje primernejša topla rumenkasta osvetlitev. Če je mogoče, luči prižgite šele takrat, ko jih res potrebujete.
Pomagajo tudi ventilatorji
Kadar se komarji močno razmnožijo, lahko pomagajo tudi ventilatorji. Ti ustvarijo zračni tok, ki komarjem otežuje letenje in zaznavanje ogljikovega dioksida, ki ga izdihujemo. Že manjši ventilator na terasi lahko občutno zmanjša število pikov.
Če vas komarji kljub vsemu pogosto napadajo, nosite svetla in lahka oblačila z dolgimi rokavi ter hlačnicami, zlasti ob mraku, ko so najbolj aktivni. Temnejše barve in močni parfumi jih namreč lahko dodatno privlačijo.
Naravni ukrepi morda ne bodo popolnoma odpravili komarjev, lahko pa močno zmanjšajo njihovo prisotnost. Najboljše rezultate običajno daje kombinacija več ukrepov: odstranjevanje stoječe vode, sajenje dišečih rastlin, uporaba eteričnih olj in skrb za primerno osvetlitev. Tako bodo poletni večeri na terasi precej prijetnejši in predvsem manj srbeči.
Kako pripravitri domači repelent?
Domač repelent proti komarjem lahko pripravite hitro, poceni in iz povsem naravnih sestavin.
Za pršilo potrebujete: 100 ml destilirane vode, 1 žlico alkohola (vodka ali medicinski alkohol), 10 kapljic eteričnega olja citronela, 10 kapljic eteričnega olja sivke, 10 kapljic eteričnega olja evkaliptusa.
Vse sestavine zlijte v stekleničko z razpršilcem in dobro pretresite. Pred vsako uporabo ponovno pretresite, saj se olje in voda ločita. Pršilo lahko nanesete na oblačila, vrtno pohištvo, zavese na terasi ali okoli prostora, kjer sedite. Če ga uporabljate na koži, najprej preverite, ali vam katera od sestavin povzroča draženje.
Za daljšo zaščito je primernejša oljna različica. Za pripravo repelenta potrebujete: 50 ml mandljevega ali jojobinega olja, 15 kapljic citronele, 10 kapljic sivke, 10 kapljic poprove mete. Mešanico nanesite na izpostavljene dele kože. Olje počasneje izhlapeva kot vodni pripravki, zato zaščita traja dlje.
Če želite zaščititi večji prostor, v skodelico vode dodajte 10 kapljic citronele, 10 kapljic limonske trave, 5 kapljic sivke. Posodo postavite na mizo ali uporabite električni difuzor. Vonj bo prijeten za ljudi, komarjem pa precej manj.
Naravna “sveča proti komarjem”
V steklen kozarec nalijte nekaj centimetrov vode, dodajte rezine limone, vejico rožmarina in 10 do 15 kapljic citronela. Na vrh postavite plavajočo svečko. Takšna dekoracija je priljubljena na terasah in ustvari dodatno dišečo zaščitno cono.