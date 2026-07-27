Dišeča melona za hidracijo telesa in zaščito pred soncem

Če je okus lubenice za vas nekoliko preveč voden, verjetno obožujete melono, ki je veliko bolj izrazitega, sladkastega okusa in bolj hranilna. Poleg tega ima malo kalorij, zato je primerna za vse tiste, ki si želijo izgubiti nekaj odvečnih kilogramova. Naj vam povemo tudi, da je melona prava zakladnica mineralov, med katerimi še posebej izstopajo kalcij, baker, fosfor, magnezij, železo in kalij, vitaminov, kot sta A in C, ter folne kisline. Tako kot lubenico sicer tudi melono sestavlja kar 90 odstotkov vode.

Melono pred nakupom povonjajte na mestu, kjer je bila odtrgana. Vonj mora biti svež. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Na kaj pazimo ob nakupu

Kadar kupujemo melono, moramo paziti, da ni premalo ali preveč zrela. Sicer bo zvenelo malce nenavadno, a melono morate pred nakupom povonjati, le tako se namreč lahko prepričate, da ste kupili ravno prav zrel sadež. In kakšen mora biti vonj? Neolupljena ravno prav zrela melona ima na mestu, kjer je bil pecelj, prijeten sladkast vonj. Če je vonj premočan in je hkrati lupina premehka ter mestoma rjava, je melona že preveč zrela, če pa je skoraj brez vonja, je sadež še nezrel.

Melona se odlično ujame s pršutom in mocarelo. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Nepogrešljiva za zdravje

Melona velja za zelo koristen sadež, ki služi tudi našemu zdravju. Nekatere študije so ugotovile, da koristno vpliva na zdravljenje dihal, bronhitisa in tuberkuloze, pomaga tudi pri zdravljenju pljučnih bolezni. Organske kisline in vlaknine v meloni spodbujajo leno prebavo in izboljšujejo delovanje črevesja. Prav tako ugodno vplivajo na raven holesterola in pomagajo pri zapeki. Ker uživanje melone deluje rahlo odvajalno, jo priporočajo ljudem, ki jih pestijo težave s protinom, ledvične bolezni in bolezni kardiovaskularnega sistema. Vsebuje tudi folno kislino, ki skupaj z vitaminom B12 sodeluje pri presnovi maščob in beljakovin ter tako uspešno pripomore k zdravljenju bolezni jeter, slabokrvnosti in ateroskleroze.

Vir vitaminov Vsebuje tudi folno kislino, ki skupaj z vitaminom B12 sodeluje pri presnovi maščob in beljakovin ter tako uspešno pripomore k zdravljenju bolezni jeter, slabokrvnosti in ateroskleroze.

Zaščita pred žgočim soncem

Oranžna živila, med katera spadajo denimo korenje, sladki krompir, buča in melona, so odličen vir karotenoidov. Karotenoidi so pomemben gradnik, ki zmanjša možnost nastanka kožnega raka. Betakaroten naj bi celo zmanjševal učinke sončnih opeklin. Zato naj bo melona pogosta sestavina vaših jedilnikov, nanjo ne pozabite niti na plaži. Zaradi vode in elektrolitov boste preprečili dehidracijo in obenem poskrbeli za detoksikacijo. Pregnali boste simptome slabe prebave, kot sta napihnjenost in otečenost. Melone so tudi odličen vir kalija, ki aktivira črpanje krvi iz srca v ledvice, kar dodatno pomaga uravnotežiti hidracijo v telesu.