Parkirišče ob stadionu se za eno noč spreminja v prizorišče elektronskega spektakla

Parkirišče ob koprskem stadionu se bo ponovno za eno noč spremenilo v plesišče.

Koper • Osrednji dogodek večera bo nastop enega najbolj prepoznavnih slovenskih didžejev Uroša Umeka in nemškega producenta SHDW. Glasbenika bosta na Bonifiki prvič skupaj nastopila v posebnem vinilnem back-to-back setu, kar pomeni, da bosta glasbo izmenično gradila sproti, drug drugega dopolnjevala in se odzivala na energijo občinstva.

Na Bonifiki ne bosta nastopila le Umek in SHDW, temveč tudi Space 92, ki velja za enega najvidnejših imen sodobnega peak time tehna, italijanski producent in didžej Marco Faraone ter slovenska didžejka in producentka Glia.

Posebnost nastopa bo tudi vinil. V času, ko večina elektronskih nastopov temelji na digitalnih orodjih, bo koprski večer ponudil redkejšo, bolj ročno in nepredvidljivo izkušnjo. Umek je pojasnil, da vinil zahteva natančno uravnavanje tempa plošč, brez pomoči digitalnih števcev in gumbov za sinhronizacijo. "To je dejansko ročno delo," je poudaril.

Zanj bo sobotni nastop poseben tudi osebno, saj bo to njegov prvi uradni vinilni set po dolgih letih. Ob tem napoveduje tudi nekaj glasbenih presenečenj. Za Numatronic si bo dal izdelati posebne vinile, na katerih bodo tudi skladbe, ki še niso bile uradno izdane. Nekatere bodo obiskovalci lahko slišali prvič oziroma samo na Bonifiki, je nedavno sporočil za Primorske novice.

Umek od primorskega občinstva pričakuje veliko podpore, saj je, kot pravi, "slovenska obala od nekdaj slovela po dobrih zabavah in predani plesni publiki". Foto: Arhiv Pn Foto: Arhiv Pn

Na Bonifiki ne bosta nastopila le Umek in SHDW. Program bodo dopolnili tudi Space 92, ki velja za enega najvidnejših imen sodobnega peak time tehna, italijanski producent in didžej Marco Faraone, slovenska didžejka in producentka Glia, ki deluje med Berlinom in evropskimi klubi, uvod v večer pa bo pripadel mlademu - še ne 13-letnemu - domačemu imenu Dejvi DJ-ju. Festival tako tudi zunaj osrednjega nastopa gradi na kombinaciji mednarodno uveljavljenih imen in domače elektronske scene.

Na Numatronic se vrača tudi legendarni Umek, tokrat v posebnem vinilnem back-to-back setu z nemškim producentom SHDW. Foto: Rok Valenčič Foto: Rok Valenčič

Numatronic tako ne bo zgolj še en poletni koncertni večer, temveč dogodek za ljubitelje elektronske glasbe, ki iščejo svežino, energijo in drugačno izkušnjo. Umek od primorskega občinstva pričakuje veliko podpore, saj je, kot pravi, "slovenska obala od nekdaj slovela po dobrih zabavah in predani plesni publiki".