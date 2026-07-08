Fotografija teniške legende, ki je obkrožila splet: Vsi so odšli, on je ostal

Po odhodu vseh pomembnih gostov iz kraljeve lože v Wimbledonu je na tribunah ostal sam in do konca spremljal dvoboje.

Roger Federer znova dokazuje, zakaj ga mnogi uvrščajo med največje športne ikone vseh časov. Nekdanji švicarski teniški zvezdnik je te dni navdušil s potezo, ki jo ljubitelji tenisa množično delijo na družbenih omrežjih. Organizatorji so ga povabili v kraljevo ložo osrednjega igrišča v Wimbledonu, kjer je teniške dvoboje spremljal v družbi številnih znanih osebnosti. Ko pa so drugi slavni gostje že zdavnaj zapustili svoja mesta, je Federer ostal na tribuni.

Na prizorišču vztrajal do konca

Čeprav se je od profesionalnega tenisa poslovil že pred leti, njegova ljubezen do tega športa očitno ostaja enako močna. Namesto da bi prizorišče zapustil predčasno, je na svojem sedežu vztrajal do konca in pozorno spremljal vse preostale dvoboje. Na celodnevno spremljanje turnirja ga je povabil predsednik kluba All England Club. V kraljevi loži so tisti dan sedeli številni ugledni gostje, med njimi voznik formule 1 Andrea Kimi Antonelli, igralci James Norton, Jason Flemyng in David Harewood, sestra valižanske princese Catherine Pippa Middleton z mamo Carole, komik Lenny Henry ter teniška legenda Billie Jean King. S prestižne lože so spremljali dvoboje, v katerih so nastopili Grigor Dimitrov, Arthur Fery, Alexander Zverev in Jiří Lehečka, poroča hrvaški portal Index.

Fotografija, ki je navdušila splet

Fotografija, na kateri Federer povsem sam sedi v prestižni kraljevi loži, bliskovito osvaja družbena omrežja. Mnogi uporabniki poudarjajo, da njegova poteza kaže izjemno spoštovanje do tenisa, čeprav sam že več ne tekmuje. “Očitno je on edini, ki je zares prišel gledat tenis. Legenda,” je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. “Najboljša fotografija turnirja,” je dodal drugi. Številni menijo, da je Švicar ostal do konca iz čistega spoštovanja do igralcev in same igre.

Eden od oboževalcev je zapisal, da Federer pooseblja pravi športni razred in da z besedami težko opiše, kako zelo ga občuduje. Ljubitelji tenisa menijo, da njegov odnos do športa močno presega zgolj dosežene rezultate in osvojene lovorike. “Pravo spoštovanje človek pokaže takrat, ko ugasnejo kamere in ga nihče ne opazuje,” je sklenil eden od komentatorjev.

Rekorder na travnatem igrišču

Roger Federer sicer velja za enega največjih igralcev v zgodovini Wimbledona. Na travnatih igriščih je osvojil rekordnih osem naslovov, teniški navdušenci pa se še posebej radi spominjajo njegovega epskega finala proti Rafaelu Nadalu leta 2008, ki ga številni športni strokovnjaki uvrščajo med najboljše teniške dvoboje vseh časov.