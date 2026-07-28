Glen Powell bo igral bejzbol

NEW YORK > Po navedbah ameriških revij Hollywood Reporter in Variety bo biografski film o igralcu bejzbola Louju Gehrigu (1903-1941), ki za zdaj še nima naslova, režiral Richard Linklater.

Linklater in igralec Glen Powell sta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa doslej sodelovala že dvakrat: leta 2016 v komediji Ta nora osemdeseta o študentskem življenju v Teksasu v 80. letih prejšnjega stoletja ter v duhoviti Netflixovi produkciji Naključni morilec (2023).

Kultni ameriški režiser je znan predvsem po mladinski drami Fantovska leta in ljubezenski trilogiji Pred zoro (1995), Pred sončnim zahodom (2004) in Pred polnočjo (2013). Nazadnje je režiral filma Modra luna in Novi val, oba z letnico 2025.

Tokratni film o bejzbolski legendi bo osvetlil življenje nekdanjega zveznika ekipe New York Yankees, ki še danes velja za enega najboljših igralcev v zgodovini bejzbola. Gehrig se je rodil leta 1903 v New Yorku kot sin nemških priseljencev in imel kasneje vzorno športno kariero s številnimi rekordi, dokler ni leta 1939 zaradi zdravstvenih razlogov napovedal upokojitve. Zdravniki so mu diagnosticirali takrat še slabo raziskano, neozdravljivo živčno bolezen ALS (amiotrofična lateralna skleroza), ki je v ZDA še danes znana pod imenom Lou-Gehrigova bolezen, ki uničuje živce, povzroča mišično paralizo in na koncu vodi v smrt.

Julija 1939 je imel Gehrig na newyorškem Yankee stadionu ganljiv poslovilni govor, v katerem se je zahvalil svoji soprogi Eleanor, navijačem in soigralcem za njihovo podporo. Umrl je 2. junija 1941. Star je bil 37 let. Njegovo usodo so že prikazali v filmu Pride of the Yankees (Ponos Yankeejev) iz leta 1942, v katerem je vlogo te športne ikone odigral Gary Cooper.