Igralec in nekdanji rokoborec danes obrit "na balin"

Igralec in nekdanji rokoborec John Cena znova preseneča svoje oboževalce s korenito spremembo videza. Pred drugo presaditvijo las si je namreč glavo obril na balin. S to potezo se močno odmika od svojega prepoznavnega videza, celoten postopek pa redno deli s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, poroča hrvaški portal Index.

Prvo presaditev las je Cena opravil novembra lani. Za ta korak se je odločil predvsem zato, ker so oboževalci vse pogosteje opazili, da se mu lasje na temenu redčijo. Kot je priznal v enem izmed nedavnih intervjujev, so ga prav komentarji javnosti spodbudili k ukrepanju. "Medtem ko sem sam poskušal skriti izgubo las, je občinstvo to nenehno izpostavljalo," je povedal. Ko je na spletu in transparentih opazil napise, ki so ga označevali za plešastega, je začel aktivno raziskovati svoje možnosti.

Igralec danes obžaluje le to, da se za poseg ni odločil že veliko prej. Priznal je, da bi to storil že pred desetletjem, če ga ne bi bilo sram. Kmalu je namreč ugotovil, da se s podobnimi težavami sooča večina moških in da v tem procesu še zdaleč ni sam. Zdravniki pri postopku posamezne mešičke las premaknejo z enega dela lasišča na drugega. Rezultati prvega posega so ga izjemno razveselili, saj mu je nov videz povrnil samozavest in hkrati odprl nova vrata na poslovnem področju.

"Druga runda"

Trenutno se zvezdnik pripravlja na "drugo rundo" posega, pri katerem zdravniki uporabljajo posebno metodo presajanja. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo z zdravnikom Kenom Andersonom in pojasnil, da si je glavo obril zato, da bi dosegel čim boljše rezultate. Ob tem se je zahvalil celotni zdravniški ekipi, ki ga spremlja na tej poti.

Kljub navdušenju nad končnim rezultatom pa Cena ne skriva neprijetnih plati samega zdravljenja. Po prvem posegu mu je namreč glava močno otekla. "Imel sem glavo vesoljca. Ampak to je operacija, kajne? Prvih štirinajst dni je ključnih. Glave ne smeš zmočiti, to so odprte rane in vse zateče," je slikovito opisal okrevanje. Kljub oteklini in strogim pravilom nege pa ga to ni ustavilo, saj se je po operaciji zelo hitro vrnil k svojim delovnim obveznostim. • nr