Johnny Depp zavira vrnitev priljubljene rock skupine

Hard rock superskupina The Hollywood Vampires, ki jo sestavljajo Alice Cooper, kitarist zasedbe Aerosmith Joe Perry, Tommy Henriksen in igralec Johnny Depp, se trenutno sooča z manjšo oviro pri ustvarjanju nove glasbe. Člani zasedbe se namreč radi pošalijo, da bodo nov album izdali šele takrat, ko bo njihov zvezdniški kolega pripravljen zapustiti svoj dvorec s 44 sobami.

Skupina ni izdala novega projekta vse od albuma Rise iz leta 2019. Člani si močno želijo posneti novo ploščo, vendar morajo pred tem uskladiti številne obveznosti. Največji izziv predstavlja prav hollywoodski zvezdnik. Na vprašanje revije Classic Rock, ali lahko oboževalci pričakujejo nov album, Alice Cooper odgovarja, da si ne more predstavljati scenarija, v katerem ga ne bi posneli. "Vsi imamo zelo zahtevne službe. Poskusite vi spraviti Johnnyja iz njegovega dvorca s 44 sobami," se je pošalil legendarni rocker.

Kitarist Joe Perry dodaja, da nekateri ljudje iz igralčeve ekipe sploh niso navdušeni, ko si Depp vzame nekaj mesecev premora za ustvarjanje glasbe. Kljub temu Perry poudarja, da igralec vedno ve, kdaj je pravi trenutek, da prime za kitaro in se pridruži skupini.

Težave pri sestavljanju seznama pesmi

Zasedba The Hollywood Vampires se prihodnji mesec odpravlja na veliko turnejo po Veliki Britaniji. Prvi koncert bodo odigrali 12. avgusta v londonski dvorani The O2, nato pa sledijo še nastopi v drugih britanskih mestih in po preostali Evropi.

Alice Cooper priznava, da jim sestavljanje seznama pesmi za koncerte predstavlja eno najtežjih nalog, saj na odru izvajajo zelo raznolik repertoar. "Rad igram pesmi skupin The Doors, Jimmyja Hendrixa in Small Faces. Veliko truda vlagamo v to, da jih res dobro izvedemo in se tako poklonimo tem izjemnim glasbenikom. Seveda imamo tudi dva albuma avtorskih pesmi. Seznami pesmi vedno predstavljajo najtežji del vsakega koncerta," pojasnjuje Cooper.

Za končni seznam pesmi običajno poskrbi Tommy Henriksen. Ta pripravi osnovni predlog in ga pošlje ostalim članom, nato pa vsi skupaj podajo svoje predloge in pripombe, dokler ne oblikujejo popolnega koncertnega repertoarja.