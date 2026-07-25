Kateri narod Evropejci ocenjujejo kot najbolj privlačen?

Prebivalci Balkana so si bili pri odgovoru o najbolj privlačnem narodu povsem enotni, nekatere države pa so presenetile s svojimi izbirami.

Na družbenih omrežjih se hitro širijo rezultati raziskave, ki razkriva, iz katerih držav prihajajo najprivlačnejši ljudje po mnenju Evropejcev. Rezultati ankete, v kateri je sodelovalo 35.000 ljudi iz 28 držav, kažejo jasnega zmagovalca, hkrati pa poudarjajo precejšnje razlike v okusih na stari celini.

Udeleženci so odgovarjali na preprosto vprašanje, katera država ima po njihovem mnenju najprivlačnejše prebivalce. Največ simpatij so zbrali Italijani, ki so prepričljivo osvojili prvo mesto. Raziskavo je izvedla agencija za raziskovanje javnega mnenja OpinionWay, njene rezultate pa je povzel hrvaški portal Večernji list.

Zanimivo je, da so prebivalci celotne regije nekdanje Jugoslavije pokazali popolnoma enak okus. Anketa kaže, da prebivalci Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije za najprivlačnejše ocenjujejo prav Italijane. Italijane kot najbolj privlačne vidijo tudi številni drugi evropski narodi, med njimi Poljaki, Čehi in Avstrijci, kar potrjuje široko priljubljenost prebivalcev Apeninskega polotoka.

Zahodna Evropa in Skandinavija presenečata z drugačnimi izbirami

Zahodni del Evrope ima nekoliko drugačen pogled na privlačnost. Prebivalci Francije, Velike Britanije, Irske in Grčije so na prvo mesto postavili Špance. S tem so pokazali, da se estetske preference in dojemanje privlačnosti razlikujejo glede na geografsko lego.

Posebej zanimive rezultate so raziskovalci zabeležili na samem jugu Evrope, na Iberskem polotoku. Medtem ko so številne evropske države izbirale svoje sosede ali vsaj druge evropske narode, Španci in Portugalci niso glasovali za nobeno evropsko državo. Španci ocenjujejo, da najprivlačnejši ljudje prihajajo iz Argentine, Portugalci pa so svoj glas namenili Brazilcem.

Anketa izpostavlja tudi poseben primer na severu celine. Švedi so pri glasovanju pokazali precejšnjo mero narodnega ponosa oziroma samoljubja, saj je največji delež vprašanih glasoval kar za svojo lastno državo.

Objave zemljevida so sprožile številne razprave in odzive na spletu. Nekateri komentatorji opozarjajo, da mediji preveč poudarjajo enotnost balkanskih držav, čeprav so enak odgovor podali tudi mnogi srednjeevropski narodi. Drugi uporabniki spleta v šali dodajajo, da Italijane kot najbolj privlačne vidijo predvsem tisti, ki jih ne poznajo osebno. Ker podatki izvirajo iz leta 2024, strokovnjaki dopuščajo možnost, da bi nova merjenja pokazala drugačne rezultate in premike v mnenju javnosti.