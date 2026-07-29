Kavinskyja našli mrtvega doma

PARIZ > Reševalci so ga našli mrtvega v njegovem stanovanju v Parizu. Pariško tožilstvo je sprožilo uradno preiskavo, da bi ugotoviti vzrok smrti. Kavinsky je močno zaznamoval elektronsko glasbeno sceno in je predstavljal enega ključnih ustvarjalcev gibanja, znanega kot French Touch. Njegov največji uspeh je skladba Nightcall iz leta 2010. Pesem, ki jo je produciral Guy-Manuel de Homem-Christo iz dueta Daft Punk, je dosegla svetovno slavo leto kasneje, ko jo je režiser Nicolas Winding Refn vključil v kultni film Drive z Ryanom Goslingom v glavni vlogi. Kavinsky je v svoji karieri izdal studijska albuma OutRun leta 2013 in Reborn devet let kasneje. Pri ustvarjanju glasbe je pogosto črpal navdih iz videoiger osemdesetih let prejšnjega stoletja, priljubljenih policijskih serij, kot je Miami Vice, in filmov kultnega režiserja Daria Argenta. Svojo vsestranskost je dokazal tudi pred filmskimi kamerami. Leta 2007 je zaigral v filmu Steak svojega dolgoletnega prijatelja Quentina Dupieuxa, nedavno pa je nastopil v Netflixovi seriji Banger, kjer je glavno vlogo igral Vincent Cassel. Svetovna javnost je Kavinskyja nazadnje lahko spremljala med zaključno slovesnostjo poletnih olimpijskih iger v Parizu leta 2024. Svojo Nightcall je izvedel v živo z belgijsko pop zvezdnico Angèle in francosko skupino Phoenix.