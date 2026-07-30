Korejska skupina BTS bojkotira grammyje zaradi novih pravil

SEUL > Južnokorejska pop skupina BTS je presenetila glasbeni svet. Zvezdniki so napovedali, da svoje glasbe ne bodo prijavili za nagrade grammy 2027. Sedem članov skupine je to novico hkrati delilo na instagramu, kjer so objavili identično izjavo. Pojasnili so, da so se letos odločili preskočiti prijavo za prestižne nagrade. “Upamo, da ljudje glasbo poslušajo in jo imajo radi zaradi nje same, namesto da jo delijo glede na regijo ali jezik,” so zapisali v sporočilu, poroča britanski BBC.

Oboževalci in glasbeni kritiki so pričakovali, da bo skupina tekmovala v glavnih kategorijah, vključno z albumom leta. Njihov povratniški album Arirang je hitro postal eden najbolje prodajanih albumov leta. Prav tako so mnogi napovedovali, da se bo njihov singel Swim, ki je osvojil vrh ameriških glasbenih lestvic, potegoval za pesem leta.

Nova pravila razburila oboževalce

Težava je nastala prejšnji mesec, ko so organizatorji uvedli novo nagrado za najboljšo izvedbo azijske pop glasbe. Pravila grammyjev določajo, da morajo pesmi v tej kategoriji vsebovati precejšen delež azijskega jezika. Skupina je na albumu Arirang več kot 80 odstotkov besedil odpela v angleščini, kar pomeni, da pesem Swim ne bi ustrezala pogojem za novo kategorijo.

Uvedba nove nagrade je sprožila deljene odzive v spletnih skupnostih K-popa. Številni oboževalci opozarjajo, da podelitev grammyjev azijske izvajalce potiska v ozke okvire, namesto da bi jim izkazala pravo čast. Člani skupine RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin in J-Hope so z omembo regije in jezika v svoji izjavi očitno izrazili prav to skrb. Fantje so sicer nedavno navdušili občinstvo, ko so po odsluženem vojaškem roku priredili velik koncert v Seulu.