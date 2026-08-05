Kostum Ume Thurman iz filma Šund na dražbi

Preprost kostum, ki ga je Uma Thurman kot zdolgočasena žena gansterja nosila v prizoru plesa z Johnom Travolto, je postala ikona filma Quentina Tarantina iz leta 1994, več kot 30 let pozneje pa se bela bluza in nekoliko razširjene in prekratke hlače prodajajo oboževalcem ali zbirateljem.

"To je utelešenje 90. let: preprosto, nenavadno, zabavno," je povedala predstavnica Propstora Maegen Hensley. Kostumografinja pri filmu je bila Betsy Heimann, ki je navdih za igralkin lik našla v predhodnem Tarantinovem filmu Stekli psi.

Oddelek za kostume je kupil hlače, ki jih je igralka pomerila. "Ko jih je pomerila, so bile prekratke, ampak njihov videz ji je bil res všeč," je povedala Hensley. Heimann je medtem zgodbo povedala nekoliko drugače: Čeprav so bile hlače prekratke, je igralka vztrajala, da se jih še bolj skrajša.

Film Šund, s katerim se je Tarantino spustil v podzemlje Los Angelesa, je na filmskem festivalu v Cannesu osvojil zlato palmo ter bil odlično sprejet tako pri kritikih kot občinstvu. Danes velja za enega pomembnih postmodernističnih filmov. V njem so med drugim zaigrali še Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Christopher Walker in Harvey Keitel. • sta