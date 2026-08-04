Lea Sirk dopustuje v Dolomitih

Pevka Lea Sirk se je z družino odpravila na zaslužene počitnice v Dolomite, kjer so temperature precej prijetnejše kot ob morju. “Junijski vročinski val je bil res naporen, da ne govorim o julijskem valu, zato smo se odločili za dopust v Dolomitih, ki so razmeroma blizu in lahko dostopni, čudovita narava in jezera pa ponujajo veliko možnosti za preživljanje prostega časa. Na voljo je odlična italijanska kulinarika, ki jo Primorci tako in tako obožujemo, predvsem pa znosne temperature in hladne noči,” nam je zaupala znana Primorka, ki obenem dodaja, da njena glasbena šola ne gre nikoli na dopust. “Šola tudi poleti ostaja dejavna, imamo glasbene tabore in veliko otrok, le učitelji se nekoliko izmenjujemo,” še pove.