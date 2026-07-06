Legendarni glasbeni dvojec kljub hudim obtožbam ponovno na odru

Priljubljena italijanska glasbenika Al Bano in Romina Power bosta 11. avgusta ponovno združila moči in nastopila na jezerskem odru v avstrijskem Mörbischu. Ob tej priložnosti so novinarji obiskali 83-letnega pevca na njegovem posestvu v kraju Cellino San Marco na jugu Italije, poroča avstrijski časnik Krone.

Glasbenik si je tam ustvaril pravo malo osebno cesarstvo. Njegovo posestvo spominja na majhno vas, saj je zgradbe menda postavil kar iz recikliranih ruševin, ki jih je pripeljal iz okolice. Na posestvu obiskovalci najdejo restavracijo, bar, cerkev in celo prodajalno spominkov. Čeprav prostori že več kot petindvajset let niso doživeli prenove in notranja oprema zbuja mešane občutke, glasbenik tam redno gosti oboževalce in ponuja svoje vino.

Nedavno sta ga na domu obiskala tudi zvesta oboževalca z Dunaja, ki sta srečanje zadela v nagradni igri. Pevca sta opisala kot moškega z neverjetno karizmo, ki kljub letom še vedno ohranja stik s svojo publiko. Pevec se že veseli vrnitve na avstrijski oder, saj obožuje tamkajšnjo edinstveno kuliso, dobro hrano in vino.

Združena kljub težki preteklosti in političnim nesoglasjem

Čeprav bosta glasbenika na odru znova delovala kot usklajen par, njun zasebni odnos skriva precej temnejšo plat. Ločila sta se že leta 1996, a javna nesoglasja med njima še vedno tlijo. Romina Power je svojega nekdanjega moža v preteklosti obtožila nasilja v družini, kar je močno zaznamovalo njun odnos.

Poleg osebnih zamer pa med njima stojijo tudi politična prepričanja. Pevko namreč močno moti, da njen nekdanji soprog redno organizira koncerte v Moskvi in prepeva za ruskega predsednika. Kljub vsem naštetim preprekam in obtožbam pa bosta profesionalno očitno še naprej sodelovala in avgusta znova razveselila občinstvo s svojimi največjimi uspešnicami.