Lenny Kravitz o “skrivnosti” svojega izklesanega telesa

LOS ANGELES > Za to pa ni zaslužna le dobra genetika, temveč stroga disciplina in redna telesna aktivnost. Kot je nedavno razkril, je največji vpliv na njegove zdrave življenjske navade imel legendarni frontman skupine The Rolling Stones, Mick Jagger. Glasbenika sta sodelovala pri dveh Jaggerjevih samostojnih pesmih v letih 1993 in 2001. V intervjuju za revijo Men's Health je Kravitz pojasnil, da ga je prav Jaggerjeva neomajna predanost treningom in prehrani navdihnila, da je tudi sam postal bolj discipliniran. “Šele sredi devetdesetih sem resnično začel resno trenirati. Že prej sem pazil na zdravje, a takrat še nisem povezal zdravega načina življenja in fizične aktivnosti,” je priznal Kravitz. Dodal je, da večina ljudi v svetu rokenrola takrat ni skrbela zase na tak način. Prelomnica se je zgodila, ko sta z Jaggerjem skupaj preživela počitnice na Bahamih. Kravitz je pozorno opazoval njegovo strogo rutino in ugotovil, da je prav disciplina velik del formule za uspeh legendarnega rockerja.

Danes Kravitz trenira petkrat do šestkrat na teden po približno eno uro in se strogo drži izbranega jedilnika. Poleg Jaggerja je na glasbenika močno vplival tudi njegov dedek po materini strani, Albert Roker. Ta ga je že od malih nog učil discipline skozi vsakodnevne obveznosti.