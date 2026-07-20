Maček Larry pozdravil že sedmega britanskega premierja

LONDON • V ločeni objavi je mačkov profil, ki ima več kot 900.000 sledilcev, na X objavil fotografijo sedaj že nekdanjega premierja Keira Starmerja in novopečenega Burnhama s pripisom: "Larry ima svoj zajtrk rad ob 9. uri, brunch ob 10.30 in kosilo opoldne z veliko prigrizki vmes. Preostanek dela je prava malenkost."

"Larry likes his breakfast at 9, brunch at 1030 and lunch at noon with plenty of snacks in between. The rest of the job is a doddle" pic.twitter.com/EBWgLxdlr1 — Larry the Cat (@Number10cat) July 20, 2026

Maček Larry, ki opravlja delo glavnega lovilca miši, je v premiersko rezidenco prišel 15. februarja 2011, ko je britansko vlado vodil konservativec David Cameron. Posvojili so ga iz londonskega zavetišča za živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko je Cameron odšel s položaja britanskega premierja, je Larry v rezidenci pozdravil konservativce Thereso May, Borisa Johnsona, Liz Truss, Rishija Sunaka in laburista Starmerja, ki se je danes uradno poslovil kot predsednik vlade. Z nekaterimi premierji je preživel več časa, z drugimi manj. Še najmanj je utegnil spoznati Truss, saj je na Downing Streetu bivala le nekaj tednov.

V rezidenci britanskega premierja je med drugim od blizu spremljal odhod Velike Britanije iz Evropske unije, obdobje epidemije covida-19 ter t.i. afero partygate, povezano s spornimi zabavami, ki so v času premierja Borisa Johnsona potekale na Downing Streetu 10, medtem ko je bila država zaradi epidemije zaprta.

"My message to the people of the UK is that I'll train the new guy but you're going to have to stick with one of them eventually." pic.twitter.com/DYHayD2RDB — Larry the Cat (@Number10cat) July 20, 2026

Larry si je zadnji dve leti rezidenco delil z mačkoma družine Starmer. Eden od njegovih bodočih sostanovalcev pa bi utegnil biti nekoliko drugačen kosmatinec, saj britanski mediji poročajo, da ima družina Burnham psa. A za zdaj še ni jasno, ali se bo z družino novopečenega premierja na Downing Streetu vselil tudi njihov pes, poroča AFP.

Politični veteran Larry, čigar starost ocenjujejo na približno 19 let, večkrat poskrbi tudi za hudomušne fotografije in posnetke ali objave v tabloidih.