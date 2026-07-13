Madonna po letih napetosti znova našla pot do odtujene hčerke

Kraljica popa je razkrila, da ji je prav ustvarjanje albuma pomagalo obnoviti odnos z najstarejšo hčerjo Lourdes Leon, s katero sta bili dolga leta odtujeni. Ob predstavitvi spremljajočega kratkega filma na festivalu Tribeca v New Yorku je priznala, da je skupno pisanje glasbe odprlo vrata iskrenim pogovorom in spravi.

“Hči mi je predlagala, da skupaj napiševa pesem, kot način, da popraviva najin odnos. To je bil zame zelo pomemben trenutek,” je povedala 67-letna pevka. Dodala je, da je bil to eden redkih trenutkov v zadnjih letih, ko je glasba dobila pomembnejšo vlogo od kariere.

Album, ki je nastajal v najtežjem obdobju

Madonna je razkrila, da je nov album nastajal v enem najtežjih obdobij njenega življenja. Soočala se je z boleznijo in smrtjo mlajšega brata Christopherja Cicconeja, s katerim je imela v preteklosti zapleten odnos, kmalu zatem pa je izgubila še mačeho Joan. K temu je treba prišteti tudi zdravstvene težave, ki jih je doživela leta 2023, ko je zaradi hude bakterijske okužbe pristala na intenzivni negi in za nekaj časa prekinila svetovno turnejo.

Prav zaradi teh izkušenj so številne pesmi precej bolj osebne in izpovedne kot njeni prejšnji projekti. Madonna je dejala, da je album nastajal kot nekakšen dnevnik, v katerem je prvič brez zadržkov spregovorila o izgubi, strahu, krivdi in odpuščanju.

‘Confessions II’ by Madonna debuts at #1 on this week's Billboard 200 chart with 134k units.



It marks her 10th #1 album. pic.twitter.com/k5Jc10UNbS — Pop Base (@PopBase) July 12, 2026

Confessions II je Madonnin 15. studijski album in nadaljevanje izjemno uspešnega albuma Confessions on a Dance Floor iz leta 2005, ki velja za enega najpomembnejših plesnih albumov tega stoletja. Že z naslovom se nova plošča navezuje na obdobje, ko je pevka znova osvojila svetovne lestvice z uspešnicami, kot so Hung Up, Sorry in Jump.

Hči zaigrala v spremljajočem filmu

Lourdes Leon, ki je v preteklosti odkrito priznala, da je bila njena mama “obsedena z nadzorom”, se pojavi tudi v spremljajočem filmu za album. V njem nastopajo še številni znani obrazi, med njimi Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch in Julia Garner, film pa sta režirala David Toro in Solomon Chase. Svetovno premiero je doživel na festivalu Tribeca v New Yorku, nato pa je postal dostopen tudi na YouTubu.

Madonna je pojasnila, da ni želela ustvariti klasičnega glasbenega videa, temveč vizualno zgodbo, ki dopolnjuje sporočilo albuma. Film prepleta ples, simboliko in družinske motive ter prikazuje proces soočanja z izgubo in spravo.

Glasba kot pot do sprave

Skupni projekt je materi in hčeri po letih napetosti pomagal znova najti skupni jezik ter odprl novo poglavje njunega odnosa. Madonna je poudarila, da ji je prav sodelovanje z Lourdes pokazalo, kako lahko glasba preseže stare zamere in ponovno poveže družino. Njuno sodelovanje je med oboževalci vzbudilo veliko zanimanja tudi zato, ker je Lourdes doslej večinoma gradila svojo samostojno pot v svetu mode in umetnosti ter se le redko pojavljala v materinih glasbenih projektih. Tokrat je sodelovanje dobilo tudi simbolni pomen – ne le kot ustvarjalno partnerstvo, ampak kot dokaz, da je mogoče tudi po letih nesoglasij ponovno zgraditi odnos.