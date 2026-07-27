Matt Damon razkril, zakaj je imel kaskaderko v filmu Odiseja

Matt Damon igra glavno vlogo v novi filmski adaptaciji Homerjevega epa Odiseja, ki jo režira Christopher Nolan. Za vlogo grškega kralja je igralec šest mesecev intenzivno treniral in popolnoma spremenil svoje življenjske navade. Shujšal je z 91 na 76 kilogramov. Kljub izjemnemu trudu pa je nedavno priznal, da v nekaterih prizorih, kjer v prvem planu vidimo njegove mišice, sploh ne gledamo njega.

Njegove roke v filmu namreč pripadajo kaskaderki Devyn Dalton. Ta je vskočila kot njegova zamenjava za tehnično izjemno zahtevne kadre. V enem od podkastov je Damon pojasnil, da so kaskaderje potrebovali zaradi načina, kako je Nolan prikazal Lestrigonce, orjaško pleme ljudožercev.

Trik s perspektivo

Da bi poudaril razliko v velikosti med liki, je režiser uporabil tehniko vsiljene perspektive. Gre za snemalni trik, ki ustvari vtis, da so nekatere osebe precej večje ali manjše, kot so v resnici. "Ko smo snemali prizore z Lestrigonci, so najeli kaskaderje, višje od 210 centimetrov. Nato so pripeljali še kaskaderje, nižje od 150 centimetrov. Moja zamenjava je bila ženska, kaskaderka, ki ima najboljše roke, kar sem jih kdaj videl," je povedal Damon. Kaskaderko je prvič srečal v šotoru s hrano, kjer jo je objel in se ji zahvalil za njeno delo.

Devyn Dalton je svojo vlogo potrdila tudi na Instagramu, kjer je objavila fotografije s snemanja na Škotskem. Opisala ga je kot epsko timsko delo in izkušnjo, ki je ne bo nikoli pozabila.

Stroga disciplina

Damon je za revijo People razkril, da mu je največji izziv predstavljala popolna sprememba vsakodnevnih navad. Cilj je bil doseči vrhunsko fizično formo, kar zahteva strogo disciplino pri prehrani. Sodeloval je s kondicijskim trenerjem Jasonom Walshem in iz jedilnika izločil gluten. Poudaril pa je, da je vse skupaj izpeljal na zdrav način in ni šel v nevarne skrajnosti.

Odiseja predstavlja že tretje sodelovanje med Damonom in Nolanom. V spektaklu igrajo tudi Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya in Robert Pattinson. Film že navdušuje občinstvo in je samo v prvem koncu tedna po svetu zaslužil več kot 263 milijonov dolarjev. Ustvarjalci so tako že v prvih dneh povrnili stroške produkcije, ki so znašali 250 milijonov dolarjev.