Mazdin cestni terenec, ki je vstopil v zrelo dobo
Mazda CX-5 je v svoji tretji generaciji, večja, prostornejša, prilagojena družinam, pri čemer pa je žrtvovala svoj uporniški značaj.
Nova generacija Mazde CX-5 je zrasla praktično v vse smeri. V primerjavi s predhodnico je daljša za 11,5 centimetra, širša za 1,5 centimetra in višja za 1,5 centimetra, medosna razdalja pa se je povečala za prav tako opaznih 11,5 centimetra. Prav daljša medosna razdalja omogoča občutno povečanje prostora za potnike na zadnji klopi, večja so tudi zadnja vrata, ki olajšajo vstopanje, pa tudi nameščanje otroških sedežev. Nova CX-5 zdaj tako precej bolj neposredno meri na najbolj praktične predstavnike razreda in je hkrati postala precej bolj uporabna družinska spremljevalka.
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