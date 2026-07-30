Musso s štirikolesnim pogonom lahko vleče do 3,5 tone težko prikolico
Musso je po treh letih dobil konkretno prenovo, čeprav bi na prvi pogled lahko sklepali, da gre za popolnoma novo generacijo. Tudi v prenovljeni izvedbi musso grand ostaja zvest preverjeni tehnični arhitekturi in znanemu pogonskemu sklopu.
Oznaka grand pri mussu pomeni daljšo različico, ki se najbolj pozna prav pri velikosti tovornega kesona. Skupna dolžina vozila je zato daljša za konkretnih 31 centimetrov, kar pomeni, da ta v dolžino meri kar 5,46 metra, medtem ko je med sprednjo in zadnjo osjo 3,21 metra razlike. Slovenskim kupcem bo na voljo zgolj ta daljša izvedba. Prav tako so se pri zastopniku odločili, da bodo slovenski trgovci ponujali le različico z vijačnimi vzmetmi in ne tiste z listnatimi vzmetmi, ki omogoča večjo nosilnost (700 kilogramov). Razlog je preprost. Večina uporabnikov tega avtomobila ne bo uporabljalo kot delovno oziroma tovorno vozilo, zato so se odločili, da bodo dali prednost udobju med vožnjo, ki ga prinašajo drugačne vzmeti. Najvišja nosilnost v tem primeru znaša 500 kilogramov.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.