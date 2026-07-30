Musso s štirikolesnim pogonom lahko vleče do 3,5 tone težko prikolico

Podaljšani musso grand bo poskušal prepričati kupce, ki tak avtomobil uporabljajo tudi za družinske obveznosti in ne zgolj za zahtevne delovne naloge.

Oznaka grand pri mussu pomeni daljšo različico, ki se najbolj pozna prav pri velikosti tovornega kesona. Skupna dolžina vozila je zato daljša za konkretnih 31 centimetrov, kar pomeni, da ta v dolžino meri kar 5,46 metra, medtem ko je med sprednjo in zadnjo osjo 3,21 metra razlike. Slovenskim kupcem bo na voljo zgolj ta daljša izvedba. Prav tako so se pri zastopniku odločili, da bodo slovenski trgovci ponujali le različico z vijačnimi vzmetmi in ne tiste z listnatimi vzmetmi, ki omogoča večjo nosilnost (700 kilogramov). Razlog je preprost. Večina uporabnikov tega avtomobila ne bo uporabljalo kot delovno oziroma tovorno vozilo, zato so se odločili, da bodo dali prednost udobju med vožnjo, ki ga prinašajo drugačne vzmeti. Najvišja nosilnost v tem primeru znaša 500 kilogramov.