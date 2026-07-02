Najmanjši in spet zelo priljubljen

Tri desetletja kasneje, ko so družbene razmere precej drugačne, je Renault ponovno oživel legendarni model in ga postavil v nov segment. Danes je ta na voljo le z električnim motorjem in majhno baterijo, kar ga uvršča med tako imenovane mestne električne avtomobile. Pravzaprav sem se ga na nek način zelo veselil, ker se še danes spomnim časov, ko sem se tu in tam kot fantič vozil v twingu moje babice. In če ju takole primerjam med seboj, hitro ugotovim, da je električna izvedba v dolžino zrasla za krepkih 36 centimetrov (skupno 3,78 metra), za dodatnih 15 centimetrov se je podaljšala tudi medosna razdalja (2,49 metra), zato je novinec dobil tudi dodatni par vrat, ki jih v prvi generaciji ni imel.

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