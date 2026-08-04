Najmlajši oboževalci še vedno ganejo Jana Plestenjaka

LJUBLJANA > Po snemanju pesmi Prazna postelja ga je pred studiem ustavila skupina najstnikov in ga presenetila. “Sedeli smo zunaj, ko je prišlo pet ali šest fantov na kolesih, starih kakšnih 12 ali 13 let. Rekli so: 'O, Jan, a se lahko slikamo?' Priznam, mislil sem, da me ta generacija sploh ne pozna,” z nasmeškom razlaga Jan. A presenečenj še ni bilo konec. “Ko smo se že slikali, mi je eden od njih pod nos pomolil telefon, češ, njegova sestra je moja 'ful fenica',” razkriva Jan, ki je z malo oboževalko po telefonu izmenjal nekaj prijaznih besed. Takšni trenutki ga razveselijo, še bolj pa ga gane, ko mu ljudje povedo, da jim njegove pesmi pomagajo skozi težke čase. “Nedavno me je pretreslo srečanje v bolnišnici, kamor sem prišel na pregled. Pristopila je gospa in mi zaupala zelo težko življenjsko zgodbo. Rekla je, da ji pesem Ob tebi bom ostal vsak dan pomaga skozi njen boj. Mislim, da bolj ganljive stvari kot avtor ne moreš doživeti,” je ganjeno priznal čustveni glasbenik, ki zelo ceni pristen in spoštljiv stik z ljudmi.