Napihljivi, montažni ali vgradni: kateri bazen izbrati za domači vrt?

Kaj je lepšega kot poležavati na soncu, se osvežiti v prijetno hladni vodi ali uživati na napihljivi blazini? Za marsikoga je to sinonim za poletje in dopust. Takšno poletno razvajanje pa si danes lahko pričaramo tudi doma. Če so bazeni še pred leti veljali predvsem za prestiž, so danes številni modeli cenovno dostopni tudi povprečnim gospodinjstvom. Izbira je velika – od majhnih napihljivih bazenov za otroke do prostostoječih montažnih in trajnih vgradnih bazenov.

Pred nakupom pa velja dobro premisliti. Bazen ni le nakup, ampak tudi obveznost. Poleg začetne investicije je treba računati še na stroške vzdrževanja, porabo vode in elektrike ter nekaj časa, ki ga boste namenili čiščenju. Če boste bazen uporabljali le ob koncih tedna, morda ni smiselno izbrati največjega modela, medtem ko bo za večjo družino ali pogoste poletne zabave večji bazen hitro upravičil svojo ceno.

Koliko vas bo stal bazen? Cena domačega bazena je odvisna od velikosti, materiala, opreme in načina postavitve. Poleg samega bazena je treba prišteti še stroške filtrirne naprave, pokrivala, sredstev za pripravo vode, po potrebi tudi lestve, sesalca za čiščenje in porabe elektrike. Napihljivi bazeni: približno od 30 do 300 evrov. Montažni bazeni: od približno 500 do 5000 evrov, večji in bolje opremljeni modeli pa tudi več. Vgradni bazeni: praviloma od 15.000 evrov naprej, pri zahtevnejših izvedbah z ogrevanjem, osvetlitvijo in urejeno okolico pa lahko skupni strošek preseže 30.000 evrov. Če boste bazen uporabljali več let, se pogosto izplača vložiti nekoliko več v kakovostnejšo konstrukcijo, učinkovito filtracijo in zaščitno pokrivalo, saj boste dolgoročno prihranili pri vzdrževanju in porabi vode.

Pomembna je tudi lokacija. Podlaga mora biti ravna, utrjena in brez kamenja ali drugih ostrih predmetov. Bazen je priporočljivo postaviti na sončno mesto, kjer se bo voda hitreje segrela, vendar ne neposredno pod drevesa, saj listje, cvetni prah in iglice precej otežijo vzdrževanje. Dobro je razmisliti tudi o bližini električnega priključka za filtrirno napravo in dostopu do vode.

Napihljivi bazen

Napihljivi bazeni so odlična izbira za družine z mlajšimi otroki ali za vse, ki želijo hitro in cenovno ugodno rešitev za eno ali nekaj kopalnih sezon. Njihova največja prednost je preprosta postavitev, saj zanje ne potrebujemo posebnega orodja ali gradbenih posegov. Večje izvedbe vključujejo tudi filtrirno napravo, zato je vzdrževanje precej lažje kot nekoč.

Njihova življenjska doba je sicer krajša, občutljivejši so na mehanske poškodbe in vremenske vplive, vendar jih po koncu poletja enostavno izpraznimo, očistimo, posušimo in shranimo do naslednje sezone. Za marsikatero družino predstavljajo odličen prvi korak v svet domačih bazenov.

Napihljivi bazeni so še posebej primerni za otroško čofotanje na vrtu. Foto: Pexels Foto: Pexels

Montažni bazen

Če želite trajnejšo rešitev, je prostostoječi montažni bazen zelo dobra izbira. Konstrukcija je običajno izdelana iz pocinkanega jekla ali drugih odpornih materialov, notranjost pa obdaja trpežna bazenska folija. Takšni bazeni so stabilni, na voljo v različnih oblikah in velikostih, številni pa lahko ostanejo postavljeni vse leto.

Njihova prednost je, da zanje niso potrebni večji gradbeni posegi, hkrati pa nudijo precej več udobja kot napihljivi modeli. Ob pravilnem vzdrževanju lahko služijo vrsto let. Smiselno je razmisliti tudi o nakupu zaščitnega pokrivala, ki zmanjšuje izhlapevanje vode, preprečuje padanje umazanije v bazen in pomaga ohranjati temperaturo vode.

Konstrukcija montažnega bazena omogoča, da lahko ostane postavljen na prostem vse leto. Foto: Pexels Foto: Pexels

Vgradni bazen

Vgradni bazen predstavlja dolgoročno naložbo in praviloma tudi največje udobje. Ker gre za trajen poseg v okolico hiše, je treba njegovo postavitev dobro načrtovati. Razmisliti je treba o velikosti, globini, obliki, dostopu, filtraciji, osvetlitvi in morebitnem ogrevanju vode. Pri večjih posegih je lahko potrebno tudi gradbeno dovoljenje, zato se je pred začetkom del smiselno pozanimati o veljavnih predpisih.

Čeprav je začetna investicija višja, lahko kakovostno izveden bazen pomembno poveča udobje bivanja in tudi vrednost nepremičnine. Vse pogosteje se lastniki odločajo tudi za toplotne črpalke za ogrevanje bazenske vode, s katerimi lahko kopalno sezono podaljšajo za več tednov.

Vgradni bazen pomeni trajen poseg v vrt, za večje gradnje potrebujete tudi gradbeno dovoljenje. Foto: Generirana Podoba Foto: Generirana Podoba

Brez vzdrževanja ne gre

Ne glede na vrsto bazena je ključ do prijetnega kopanja čista voda. Filtrirna naprava naj deluje vsak dan, v vročih obdobjih tudi več ur, saj odstranjuje mehanske nečistoče. Redno je treba preverjati tudi pH-vrednost vode, ki naj bo med 7,2 in 7,6, ter po potrebi dodajati sredstva za razkuževanje. Če je pH previsok ali prenizek, razkužila delujejo slabše, voda pa lahko draži kožo in oči.

Vsaj enkrat tedensko je priporočljivo posesati dno bazena, odstraniti listje s površine in očistiti filter. Veliko dela prihrani pokrivalo, ki preprečuje, da bi v vodo padala umazanija, hkrati pa zmanjšuje izhlapevanje vode.

Varnost je na prvem mestu

Domači bazen prinaša veliko veselja, vendar tudi odgovornost. Majhnih otrok nikoli ne puščajte brez nadzora, četudi je voda plitva. Okolica bazena naj ne bo spolzka, priporočljiva je tudi lestev, ki jo lahko po kopanju odstranite ali zavarujete pred nenadzorovanim dostopom otrok.

Pred vstopom v bazen se je priporočljivo oprhati, saj tako v vodo vnesemo manj umazanije, krem in drugih snovi. Po kopanju pa se oprhamo še enkrat, da s kože speremo ostanke klora ali drugih sredstev za pripravo vode.

Uporabo domačega bazena lahko še izboljšajo preprosti dodatki. Sončna ponjava pomaga ohranjati toploto vode in zmanjšuje njeno izhlapevanje, senčnik ali pergola poskrbita za prijetno senco v najbolj vročem delu dneva, zunanja prha pa omogoča, da se pred kopanjem speremo in v bazen vnesemo manj nečistoč. Tako bo voda dlje ostala čista, kopanje pa prijetnejše za vso družino.

Dobro izbran in pravilno vzdrževan bazen lahko postane središče poletnega druženja, sprostitve in rekreacije. Če ga izberemo glede na svoje potrebe in možnosti, bo osvežitev v najbolj vročih dneh oddaljena le nekaj korakov od doma.