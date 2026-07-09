Naprodaj tudi smeti s poroke Taylor Swift

Vsi predmeti, ki so se prodajali posamično, so oboževalci pop zveznice razgrabili že do srede, kar je bilo 24 ur po začetku prodaje. Umetnik Justin Gignac je izpred dvorane, kjer je potekala poroka, pobral predmete, kot so pokrovčki plastenk za vodo, bonboni Ring Pop, policijski opozorilni trak, slamice, jedilni pribor in tudi eno samo slušalko AirPod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsak predmet oziroma skulpturo, kot jih je poimenoval umetnik, je zaprl v majhno plastično kocko in jih na svoji spletni strani ponujal pod geslom "Ni povabljen", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gignac je za AFP dejal, da je s prodajo 50 predmetov zaslužil 1250 ameriških dolarjev oziroma okoli 1100 evrov, na trg pa jih bo morda dal še več. Poudaril je, da je odpadke pobral izven ograj, ki so obkrožale dvorano, in ne iz notranjosti prizorišča.

Poroka ameriških zvezdnikov je veljala za enega najbolj pričakovanih dogodkov leta v ZDA, udeležilo pa se je je več zvezdnikov, med drugimi glasbeniki Beyonce, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice in Ed Sheeran. Okolica dvorane je bila zaprta za promet, za varnost pa so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli pripadniki newyorške policije.