Nina Morić praznuje 50 let: od mis Hrvaške do svetovne slave in burnega zasebnega življenja

Hrvaška manekenka in nekdanja televizijska voditeljica Nina Morić se je rodila 22. julija 1976 v Zagrebu, v devetdesetih letih pa se je uveljavila kot ena najprepoznavnejših manekenk svoje generacije. Čeprav je sprva študirala pravo, jo je življenjska pot kmalu popeljala v svet mode, kjer je zgradila uspešno mednarodno kariero.

Prelomnica je prišla leta 1995, ko je osvojila naziv mis Hrvaške. Uspeh ji je odprl vrata v manekenski svet, kmalu zatem pa je na tekmovanju Elite Model Look osvojila drugo mesto, dve leti pozneje pa še zmagala. To ji je prineslo priložnost za delo v Milanu, kjer je sodelovala z uglednimi modnimi hišami, kot so Versace, Roberto Cavalli in Valentino.

Nina Morić na modni reviji Roberta Cavallija na milanskem tednu mode februarja 2004. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Svetovna prepoznavnost z Rickyjem Martinom

Čeprav je bila v modnih krogih že uveljavljeno ime, jo je svetovna javnost zares spoznala leta 1999, ko je nastopila v videospotu za uspešnico Livin' la Vida Loca pevca Rickyja Martina. Videospot je postal svetovni hit, Nina pa je čez noč postala ena najbolj prepoznavnih manekenk tistega časa. Kariero je nato nadaljevala predvsem v Italiji, kjer je poleg manekenstva delala tudi kot televizijska voditeljica, poroča hrvaški portal Index.

Temna plat glamuroznega zakona

V Italiji je spoznala fotografa in medijskega podjetnika Fabrizio Corona, s katerim se je poročila leta 2001. Leto pozneje se jima je rodil sin Carlos Maria. Čeprav sta v javnosti veljala za enega najbolj glamuroznih parov italijanske estrade, je bilo njuno zasebno življenje precej drugačno.

Nina je pozneje večkrat javno spregovorila o težavnem zakonu. V nedavnem Netflixovem dokumentarcu je razkrila, da jo je nekdanji mož prepričal v splav dvojčkov, kar danes opisuje kot eno največjih življenjskih travm. Trdila je tudi, da je Corona medijem prodajal njene gole fotografije in jo silil v dejanja, s katerimi se ni strinjala, da bi zaslužil denar.

Njun zakon so spremljali številni škandali, dokončno pa se je začel krhati leta 2007, ko so Corono aretirali zaradi izsiljevanja znanih oseb. Uradno sta se ločila leta 2013.

Burna leta in umik iz javnosti

Po ločitvi njeno življenje ni postalo nič mirnejše. Za kratek čas se je poročila s podjetnikom Massimilianom Dossijem, zakon pa je trajal le nekaj mesecev. Kasneje se je zaročila z Luigijem Mariem Favolosom, javnost pa je spremljala tudi njeno sodelovanje v italijanski različici resničnostnega šova Big Brother ter številne javne spore z nekdanjimi partnerji.

V zadnjih letih so mediji pogosto poročali tudi o njenem spremenjenem videzu in estetskih posegih, zaradi katerih je bila pogosto tarča kritik na družbenih omrežjih.

Čeprav se je v zadnjem obdobju umaknila iz sveta mode in medijskega vrveža, Nina Morić ostaja ena najuspešnejših hrvaških manekenk z mednarodno kariero ter ime, ki je zaznamovalo modno in estradno sceno ob koncu devetdesetih in v začetku novega tisočletja.