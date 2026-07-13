Od otroške zvezdice do problematične zvezde

Ime Lindsay Lohan se je desetletja predstavljalo kot sinonim za otroški talent in filmske uspešnice, a ob prelomu v odraslo dobo je vse to zamenjalo burno zasebno življenje, ki je polnilo predvsem naslovnice rumenega tiska. V začetku tega meseca je Lohan, ki danes živi precej mirnejše življenje v Dubaju, dopolnila 40 let. Ob tem se je vrnila tudi k igralskemu poklicu, a obenem našla življenjsko ravnovesje.

Pred kamere je stopila že kot majhna deklica

Lindsay Dee Lohan se je rodila 2. julija 1986 v New Yorku. Že kot zelo majhna deklica je pokazala izjemno sproščenost pred kamerami, zato ni presenetljivo, da je hitro začela nastopati v televizijskih oglasih. Še preden je dopolnila deset let, je sodelovala v številnih reklamnih kampanjah, kar je predstavljalo odlično odskočno desko za igralsko kariero. Njena naravna karizma, izrazit igralski talent in nalezljiva energija so pritegnili pozornost filmskih ustvarjalcev. Kmalu je postalo jasno, da ne gre le za prikupnega otroka pred kamero, temveč za igralko z velikim potencialom.

V filmu Past za starše je Lindsay Lohan odigrala dvojno vlogo in navdušila svet. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Pravi preboj je doživela leta 1998, ko je nastopila v družinski uspešnici Past za starše (The Parent Trap). V filmu je odigrala dvojčici Hallie Parker in Annie James, ki po naključju odkrijeta, da sta sestri, nato pa skušata ponovno združiti ločena starša.

Čeprav je bila takrat stara komaj enajst let, je navdušila tako občinstvo kot filmske kritike. Zahtevna dvojna vloga je pokazala njen izjemen igralski razpon, film pa je postal ena najbolj priljubljenih družinskih klasik poznih devetdesetih let. Po tem uspehu je Lindsay Lohan veljala za eno najbolj obetavnih mladih igralk svoje generacije.

Najstniška kraljica Hollywooda

V začetku novega tisočletja je sledila serija filmov, ki so ji utrdili status ene največjih mladih hollywoodskih zvezd. Najprej je navdušila v filmu Freaky Friday, v katerem je zaigrala ob Jamie Lee Curtis. Komedija o materi in hčerki, ki si po nenavadnem zapletu zamenjata telesi, je postala velika uspešnica in pokazala, da Lindsay odlično obvlada tako komične kot čustvene prizore.

Kmalu zatem je sledil film Mean Girls, ki velja za eno najbolj kultnih mladinskih komedij vseh časov. V vlogi Cady Heron je ustvarila lik, ki ostaja prepoznaven tudi več kot dve desetletji pozneje. Film je postal del popularne kulture, njegove številne izjave pa se še danes pogosto uporabljajo na družbenih omrežjih.

Lindsay Lohan v filmu Mean Girls, ki velja za eno najbolj kultnih mladinskih komedij vseh časov. Foto:Profimedia Foto:Profimedia

Uspeh so dopolnili še filmi Confessions of a Teenage Drama Queen, Herbie: Fully Loaded in Just My Luck. V tistem obdobju se je zdelo, da je Lindsay Lohan nepogrešljiv obraz hollywoodske filmske industrije.

Slava je prinesla tudi veliko breme

Medtem ko je njena kariera dosegala vrhunec, je zasebno življenje postajalo vse bolj izpostavljeno. Paparaci so spremljali skoraj vsak njen korak, mediji pa so podrobno poročali o vsakem dogodku iz njenega življenja. V obdobju, ko so družbena omrežja šele pridobivala vpliv, so bili mladi hollywoodski zvezdniki pod izjemnim pritiskom tabloidov. Lindsay Lohan je bila ena najbolj fotografiranih osebnosti na svetu, njene osebne težave pa so pogosto zasenčile njene igralske dosežke. Sledila so leta, zaznamovana z zdravstvenimi težavami, zdravljenjem odvisnosti, sodnimi postopki in številnimi medijskimi špekulacijami. Marsikdo je takrat dvomil, da se bo igralka še kdaj vrnila na velika platna.

Odmik od Hollywooda

Po burnem obdobju se je odločila za umik iz središča hollywoodskega dogajanja. Več let je živela zunaj Združenih držav Amerike, med drugim v Londonu in Dubaju, kjer je našla precej več zasebnosti kot v Los Angelesu. Kot je večkrat priznala tudi javno, je Dubaj izbrala prav zato, ker te tam brez tvojega dovoljenja v javnosti ne smejo fotografirati.

Lindsay Lohan je bila ena najbolj fotografiranih osebnosti na svetu, paparaci so spremljali skoraj vsak njen korak. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Veliko življenjsko poglavje se je odprlo, ko je spoznala finančnika Baderja Shammasa. Par se je poročil leta 2022, leto pozneje pa sta postala starša sinu Luaiu. Lindsay danes večkrat poudari, da je materinstvo popolnoma spremenilo njen pogled na življenje. Družina je postala njena največja prioriteta, zaradi česar tudi bolj premišljeno izbira igralske projekte in javne nastope.

Velika vrnitev na filmska platna

Po daljšem premoru se je znova vrnila k igralstvu. Njena vrnitev je vzbudila veliko zanimanja, saj so številni gledalci odraščali ob njenih filmih. Zaigrala je v več romantičnih komedijah, med katerimi so posebej izstopali filmi Falling for Christmas, Irish Wish in Our Little Secret, predvsem pa je po več kot dveh desetletjih navdušila z nadaljevanjem kultnega filma Freaky Friday, kjer je ponovno nastopila z Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis Says 'One Thing Had to Happen' Before a 'Freaky Friday' Sequel with Lindsay Lohan Made Sense (Exclusive) https://t.co/5fMlOUMtc3 — People (@people) July 22, 2025

Novo poglavje

Svoj štirideseti rojstni dan je praznovala v New Yorku in ob tej prelomnici pripravila veliko družinsko srečanje. Največ pozornosti je pritegnil njen oče Michael Lohan, s katerim je imela v preteklosti zelo zapleten in buren odnos, poln javnih žalitev. Na zabavi pa sta stare zamere pustila za seboj, dolge ure prijateljsko klepetala in skupaj uživala v prijetnem vzdušju. Oče slavne slavljenke je v čustveni izjavi za medije potrdil, da med njim in hčerjo ponovno obstajajo močne družinske vezi, Lindsay pa je večer opisala kot najlepše rojstnodnevno darilo.

🎉 Lindsay Lohan Turns 40 & Celebrates Big in the Hamptons — (Video: AI)



Happy 40th Birthday, Lindsay Lohan! What a milestone.



The Mean Girls and Freaky Friday icon rented out part of the swanky Le Bilboquet in Sag Harbor for an intimate bash with about 60 friends and family —… pic.twitter.com/GDgGw9XnHH — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 8, 2026

Lindsay Lohan ne predstavlja več le nekdanje otroške zvezdnice ali ikone zgodnjih 2000-ih. Danes je žena, mama, igralka in ženska, ki je skozi številne življenjske preizkušnje našla novo ravnovesje. Njena filmska zapuščina ostaja pomemben del pop kulture, hkrati pa njena osebna zgodba dokazuje, da človeka ne določajo le napake ali težka obdobja, temveč tudi sposobnost, da se iz njih nekaj nauči in gre naprej.