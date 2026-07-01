“Odraščanje na snemanju mi je vzelo ključno življenjsko veščino”

Zvezdnica serije Stranger Things, Millie Bobby Brown, ugotavlja, da ji je odraščanje na snemalnih prizoriščih vzelo pomembno življenjsko veščino. Dvaindvajsetletna igralka opaža, da ji primanjkuje osnovnih socialnih veščin za komunikacijo z vrstniki. O tej temi je nedavno spregovorila v podkastu Happy, Sad, Confused, njene besede pa povzema ameriški portal Page Six.

“Nisem obiskovala javne šole, zato mi morda manjka nekaj socializacije,” priznava igralka. Ta primanjkljaj močno vpliva na njene vsakodnevne stike, še posebej, ko sreča oboževalce svoje starosti. Pojasnjuje, da pogosto trzne, ko jo na cesti pokličejo po imenu. Poudarja, da razlog ne tiči v njeni domišljavosti, ampak v preprostem dejstvu, da ne ve, kako naj reagira v družbi svojih vrstnikov.

Pogovori o opremi namesto o najstniških težavah

Glavni razlog za njeno zadrego predstavlja specifično okolje, v katerem je odraščala. Večino časa je preživela v družbi moških iz filmske ekipe, ki so pogosto presegli štirideseto leto starosti. Namesto o običajnih otroških in najstniških temah je poslušala pogovore odraslih in se učila o tehničnih vidikih snemanja.

“Lahko ure in ure podrobno razpravljam o zamenjavi objektivov in kadrih, ne morem pa odgovarjati na vprašanja o tem, kateri so moji najljubši bari. Tukaj preprosto ne vem, kaj naj rečem,” slikovito opisuje svojo situacijo. Njene vsakodnevne pogovore v otroštvu so namreč sestavljali predvsem stavki o iskanju scenskih delavcev in premikanju opreme.

Družabno življenje rešuje njen soprog

Kljub temu igralka opaža osebni napredek, za katerega pripisuje največje zasluge svojemu možu Jaku Bongioviju, sicer sinu glasbenika Jona Bon Jovija. Zanj pravi, da predstavlja njeno popolno nasprotje. Ker je obiskoval internat in fakulteto, ima zelo razvito družabno življenje. Ob njem se močno trudi, da bi se bolje vklopila v družbo, zato trenutno preživlja svojo “družabno fazo”.

Igralka izjemno skrbno pazi tudi na svoje duševno zdravje. Leta 2021 je s svojega telefona izbrisala vsa družbena omrežja, objave pa zdaj na splet nalaga njen menedžer. Kljub temu še vedno sama piše besedila pod fotografijami, saj želi ohraniti stik z oboževalci, strogo pa zavrača branje njihovih komentarjev. Priznava tudi, da jo je konec snemanja serije Stranger Things močno prizadel. Takrat je nepričakovano zdrsnila v blago depresijo, čeprav po naravi velja za zelo sproščeno osebo. • nr