Perica Jerković ni zatajil Primorske: "V Ljubljani sem na začasnem delu"

Stand up komik Perica Jerković se velikokrat rad pošali tudi na svoj račun. Prihaja iz Istre, kjer je živel vrsto let, dokler si ni družine ustvaril v Ljubljani. "Jaz sem še vedno Primorec, a sem na začasnem delu v Ljubljani, za kar sta kriva žena in otrok. No, pa šalo na stran, tam, kjer sta družina in ljubezen, tam je dom. Rad se vračam domov v Istro, a je to vse bolj zapleteno, včasih se zdi, kakor da je pri Postojni meja, saj tam redno obtičim v zastojih, kar pa je res neprijetno, še zlasti v tej vročini, ko si človek želi, da bi bil čim prej na cilju in si privoščil osvežitev v morju. Zelo sem vesel, kadar imam na Obali nastope, saj lahko potem združim dobro s koristnim."