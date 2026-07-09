Pevka izginila na vrhuncu kariere, zdaj je odkrila grozljivo resnico

LONDON • O svojem nenadnem izginotju je pevka Duffy prvič javno spregovorila leta 2020, ko je na svoji uradni spletni strani objavila pretresljivo osebno izpoved. Razkrila je, da je pred leti med praznovanjem rojstnega dne v eni izmed britanskih restavracij postala žrtev skrbno načrtovanega kaznivega dejanja. Po njenih besedah so jo omamili, nato pa proti njeni volji odpeljali v neznano državo, kjer je bila več tednov zaprta v hotelski sobi. V tem času je bila tudi žrtev spolnega nasilja. Identitete svojih napadalcev ni razkrila, prav tako nikoli ni pojasnila, ali ve, kdo so bili storilci oziroma ali so jih pristojni organi kdaj identificirali.

Po tem grozljivem dogodku se je 42-letna pevka s pravim imenom Aimee Anne Duffy popolnoma umaknila in celo desetletje preživela daleč stran od oči javnosti. O svoji preteklosti je znova spregovorila aprila letos, ko je priznala, da se je vsa ta leta spopadala s travmami, ki sta jih pustila ugrabitev in nasilje. Ob tem je dejala, da se danes prvič po dolgem času počuti dovolj močno, da preteklost postopoma pusti za seboj in znova začne ustvarjati glasbo. Kljub temu je iskreno priznala, da dvomi, da bo še kdaj povsem enaka oseba, kot je bila pred usodnimi dogodki.

Zdaj bo Duffy prvič brez zadržkov o celotni izkušnji spregovorila v novem dokumentarnem filmu, ki ga pripravlja pretočna platforma Disney+. Dokumentarec ne bo osvetlil le njene pretresljive osebne zgodbe, temveč bo ponudil tudi vpogled v druge pomembne trenutke njenega življenja – od otroštva, ki ga je preživela v Walesu, začetkov glasbene kariere in meteorskega vzpona med največje britanske glasbene zvezde do soočanja s pritiskom svetovne slave na vrhuncu njene kariere. Ustvarjalci napovedujejo iskren in intimen portret pevke, ki želi po letih molka sama povedati svojo zgodbo.