Pogreb Bonnie Tyler tudi prek spleta

Slovesnost, ki bo 17. avgusta v cerkvi sv. Marije v Swanseaju, bodo v živo predvajali na uradni spletni strani zvezdnice. Bonnie Tyler je umrla 8. julija v starosti 75 let. Pogrebna slovesnost bo za družino in povabljene goste, sprevod pa se bo okoli 13.20 po britanskem času odpravil v njen domači kraj Skewen v okrožju Neath Port Talbot in potoval skozi vas. Oboževalci si bodo lahko slovesnost ogledali tudi na zaslonih pred cerkvijo. Pred tem bodo njeno krsto 15. avgusta pripeljali na njen dom v Mumblesu, kjer se ji bodo lahko ljudje poklonili ob cesti.

Bonnie Tyler, rojena kot Gaynor Hopkins, je najbolj znana po uspešnicah Total eclipse of the heart, Holding out for a hero in Here she comes. Ob njeni smrti jo je valižanski princ označil za valižansko ikono, pevec Cliff Richard pa je dejal, da žaluje za še eno čudovito prijateljico, ki je odšla prezgodaj. Maja so Tyler po operaciji črevesja na Portugalskem dali v umetno komo, junija pa je njen tiskovni predstavnik sporočil, da ni več v komi, vendar je njeno stanje zelo slabo.