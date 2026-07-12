Poslovil se je "krivec" za rdeče in rumene kartone

BUENOS AIRES • Četrtfinale nogometnega SP 1966 med Argentino in Anglijo, Angleži so slavili z 1:0, velja tudi za tekmo, zaradi katere so se spremenila nogometna pravila. Takratni argentinski kapetan Rattin se je na tekmi zapletel v dolg spor z nemškim sodnikom Rudolfom Kreitleinom, ki ga je izključil. Med tekmo je sodnik Argentinca dvakrat ustno opomnil na grobo igro in ga izključil, nato pa je nogometaš začel sodnika žaliti. Na koncu je morala v nekih povsem drugih nogometnih časih na zelenico celo policija.

Argentinec se je kasneje skliceval, da je šlo za jezikovni nesporazum, saj se s sodnikom nista mogla sporazumeti, zato ni vedel, da je izključen in kaj sploh od njega želi. Angleški nogometni delavec Ken Aston je nato po vzoru semaforja prišel do zamisli o rumen kartonu kot opozorilu in rdečem za izključitev, kar je tudi brez tolmačenja in prevoda bilo od prvenstva 1970 razumljivo vsakemu nogometašu. Kasneje se je pridružilo pravilo dveh rumenih kartonov na eni tekmi, ki pomenita izključitev, kartoni pa so našli svojo vlogo tudi v nekaterih drugih športih.

Rattin je za argentinsko reprezentanco odigral 34 tekem, za Boco Juniors pa med leti 1956 in 1970 kar 353 ter se veselil štirih naslovov prvaka in ene pokalne zmage. Po igralski karieri je postal trener, pot pa ga je vodila tudi v politiko.