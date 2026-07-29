Postavni zvezdnik serije Nemirna kri zapušča igralski poklic

ZAGREB > Igralec Ammar Mešić, ki ga slovenski gledalci poznajo tudi iz priljubljene serije Nemirna kri, je odkrito spregovoril o težkem obdobju svoje kariere. Razkril je, da se trenutno z igranjem ne more preživljati, zato namerava po ureditvi potrebnih dokumentov poiskati delo v trgovini.

Mešić se je preselil v Zagreb, kjer čaka na ureditev dokumentacije. Ko bodo postopki končani, naj bi začel delati kot prodajalec. Igralec ob tem poudarja, da se poštenega dela ne sramuje, čeprav se je njegovo življenje v zadnjih letih precej oddaljilo od uspešne televizijske kariere.

Njegove težave naj bi se začele leta 2023, ko je izgubil vlogo v srbski seriji Igra usode. Po lastnih besedah se je to zgodilo, potem ko je javno podprl študentske proteste in kritiziral srbsko oblast. Odločitev je močno vplivala na njegovo nadaljnjo poklicno pot, saj je ostal brez rednega igralskega dela.

Za nekaj mesecev se je zato preselil na Dunaj, kjer je delal na gradbišču. Čeprav je šlo za zahtevno obdobje, ga danes opisuje kot pomembno življenjsko preizkušnjo, ob kateri je postal močnejši in odpornejši. Pozneje se je znova vrnil pred kamere. Nastopil je v hrvaški seriji U dobro i zlu, slovensko občinstvo pa ga je lahko spremljalo tudi v Nemirni krvi.

Ob poklicnih težavah se je moral spopasti še z izgubo svojega profila na instagramu, na katerem mu je sledilo več kot 150.000 ljudi. Mešić trdi, da je bil njegov račun prijavljen z več kot 10.000 lažnih profilov, zaradi česar so ga onemogočili. Še vedno upa, da mu bo uspelo račun dobiti nazaj.

Čeprav mu življenje v zadnjih letih ni prizanašalo, igralec ostaja odločen, da bo nadaljeval svojo pot. Delo v trgovini zanj tako ne pomeni slovesa od igranja, temveč predvsem način, da si v času negotovosti zagotovi stabilnost in začne novo poglavje. •