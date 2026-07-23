Pred 15 leti nas je zapustila Amy Winehouse

LONDON • Reševalci so 23. julija 2011 v londonskem stanovanju naleteli na tragičen prizor, ob katerem so le nemo opazovali konec ene največjih vokalistk generacije. Ob postelji so ležale tri prazne steklenice vodke, v njeni krvi pa so izmerili petkratno dovoljeno količino alkohola. Amy Winehouse je umrla pri rosnih 27 letih.

Amy je odraščala v Londonu v judovski družini, ki je oboževala jazz. Že od malih nog je kazala svoj uporniški značaj. Glasba je predstavljala njeno edino pot. Svoj globok in izrazit vokal je združila s surovo iskrenostjo in hitro izstopila iz povprečja. Svoj prvenec Frank je izdala leta 2003, ko je štela komaj 20 let. Album ji je prinesel hvalo kritikov, a že takrat je v pesmih nakazala temo, ki jo je kasneje pogoltnila.

Njena visoka figa, močno poudarjene oči in retro oblekice so postale ikonične, a svet je hipnotizirala predvsem njena glasba. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Pravi preboj na svetovno sceno je dosegla tri leta kasneje z mojstrovino Back to Black. Avtobiografski hiti, med katerimi izstopata kljubovalna Rehab in boleča naslovna pesem, so album spremenili v globalni fenomen. Osvojila je pet nagrad grammy in čez noč postala mednarodna superzvezdnica. Njena visoka figa, močno poudarjene oči in retro oblekice so postale ikonične, a svet je hipnotizirala predvsem njena glasba.

Usodna ljubezen in padec v brezno

V središču njene bolečine je stal Blake Fielder-Civil. Šarmantni odvisnik je prevzel njeno življenje in jo vpeljal v svet težkih drog, vključno s heroinom. Njun toksičen odnos, poln javnih prepirov in sprav, je služil kot glavno gorivo za besedila na njenem najuspešnejšem albumu. Njen prvi menedžer je kasneje priznal, da se je Amy po srečanju z Blakom popolnoma spremenila. Postala je odvisna od drog in kaosa, saj je verjela, da za svojo ustvarjalnost nujno potrebuje trpljenje.

Bronasti kip Amy Winehouse stoji na tržnici Stables Market v londonski četrti Camden Town. Foto: Jim Linwood Foto: Jim Linwood

Uspeh je pritiske le še povečal. Paparaci so spremljali vsak njen korak, njen zasebni kaos pa je postal javna predstava. Aretacije, fotografije izstradanega telesa in odpovedane turneje so postale njena stalnica. Vrhunec javnega ponižanja je doživela mesec dni pred smrtjo. Njen zadnji nastop v Beogradu mnogi opisujejo kot najslabši koncert v zgodovini. Vidno opita je tavala po odru in pozabljala besedila, medtem ko jo je dvajset tisoč ljudi izžvižgalo.

Bila je kompleksno bitko z depresijo, bipolarno motnjo in bulimijo, kar je usodno oslabilo njen organizem. Psihoterapijo je vztrajno zavračala, saj se je bala, da bi zdravljenje uničilo njeno kreativno žilico.